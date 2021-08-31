Украинский рыбак стал абсолютным чемпионом мира

Назар Боженко наловил наибольше форели / ЛОГА

22-лений житель Львова Назар Боженко победил в Чемпионате по рыбной ловле, который недавно состоялся в Болгарии. О новоиспеченном чемпионе сообщили на сайте Львовской областной госадминистрации.

Участники Чемпионата по ловле рыбы спиннингом с берега, которые проходили на горной реке Вачер, соревновались не только за количество улова, но и правильность этой процедуры. Именно за это начислялись очки.

Украину на Чемпионате представляли четыре участника в основном составе и четыре запасных. К каждому рыбаку был прикреплен координатор.

В целом, украинские рыбаки победили в общекомандном зачете.

А вот Назар Боженко стал абсолютным чемпионом мира по ловле форели.

Также известно, что он является мастером по рыболовному спорту международного класса.

Напомним, ранее украинский боец - подполковник ВМС ВСУ Анатолий Глиненко установил новый рекорд, став парашютистом, развернувшим в воздухе самый большой флаг Украины. Флаг Глиненко огромнейших размеров - его длина составляла 31,81 метра, а ширина - 16,68 метра. В итоге, его площадь - свыше 530 квадратных метров.