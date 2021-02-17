Украину в ближайшие дни накроют сильные морозы - синоптик

Украину в ближайшие дни накроют сильные морозы / УНИАН

Погода в Украине в ближайшее время будет исключительно холодной ‒ с серьезными морозами. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, в четверг, 18 февраля, ночью ожидается -7…-14 градусов по шкале Цельсия (на северо-востоке -15…-22 градуса, на юге и западе -3…-9 градусов, на Закарпатье ‒ около нуля). Днем в северных областях страны -7…-14 градусов, на остальной территории -2…-7 градусов, на юге -2…+3, на Закарпатье и в Крыму +1…+5 градусов.

Снегопады прогнозируются в западной и южной части страны, а местами ‒ в центральных областях.

Но в пятницу, 19 февраля, на Украину обрушатся морозы - местами температура упадет до -24… -29 градусов.

В Киеве 18 февраля осадки маловероятны, на дорогах скользко. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой: 10…-12 градусов мороза. К вечеру похолодает до -16…-18 градусов.

В ночь на 19 февраля ожидается до -20 градусов, а на окраинах столицы Украины ‒ еще ниже.

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