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Украину в ближайшие дни накроют сильные морозы - синоптик

17 февраля 2021, 15:19
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Согласно прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие несколько дней в Украину придут сильнейшие морозы - местами до -29 градусов по шкале Цельсия.

Холода
Украину в ближайшие дни накроют сильные морозы / УНИАН

Погода в Украине в ближайшее время будет исключительно холодной ‒ с серьезными морозами. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, в четверг, 18 февраля, ночью ожидается -7…-14 градусов по шкале Цельсия (на северо-востоке -15…-22 градуса, на юге и западе -3…-9 градусов, на Закарпатье ‒ около нуля). Днем в северных областях страны -7…-14 градусов, на остальной территории -2…-7 градусов, на юге -2…+3, на Закарпатье и в Крыму +1…+5 градусов.

Снегопады прогнозируются в западной и южной части страны, а местами ‒ в центральных областях.

Но в пятницу, 19 февраля, на Украину обрушатся морозы - местами температура упадет до -24… -29 градусов.

В Киеве 18 февраля осадки маловероятны, на дорогах скользко. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой: 10…-12 градусов мороза. К вечеру похолодает до -16…-18 градусов.

В ночь на 19 февраля ожидается до -20 градусов, а на окраинах столицы Украины ‒ еще ниже.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала, что весна в Украине в этом году будет поздней.
  • Ее коллега Роман Мурмыло заявлял, что мощные снегопады в Украине уже практически прекратились. При этом снег еще ожидается, но снежного "апокалипсиса" уже не будет.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

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