Когда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату

В Украине снова ожидаются 20-градусные морозы. Новое похолодание продлится вплоть до 20-х чисел февраля.
Мощные снегопады в Украине уже практически прекратились. При этом снег еще ожидается, но такого снежного "апокалипсиса", который продолжался всю последнюю неделю, уже не будет.
Такой прогноз погоды озвучил синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает Obozrevatel.
По его словам, циклон постепенно уйдет за границы территории Украины на северо-восток, но какое-то время в большинстве областей еще будет сохраняться порывистый ветер.
Что касается морозов, то 14-15 февраля они немного ослабнут, "температура повысится, но незначительно". Но уже спустя день ожидается новое похолодание и усиление морозов, которое продлится вплоть до 20-х чисел февраля.
В ночные часы морозы могут быть до минус 20 градусов, в некоторых северных регионах температура воздуха опустится еще ниже. На западе и юге страны будет на несколько градусов теплее. Плюсовая температура вернется в Украину не раньше 22 февраля, прогнозирует синоптик.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелями, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- В День влюбленных, 14 февраля, половину областей засыплет снегом, в остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
- Погода в Киеве резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.