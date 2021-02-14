Когда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату

14-15 февраля морозы немного ослабнут, говорит прогноз погоды / Фото Reuters

Мощные снегопады в Украине уже практически прекратились. При этом снег еще ожидается, но такого снежного "апокалипсиса", который продолжался всю последнюю неделю, уже не будет.

Такой прогноз погоды озвучил синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает Obozrevatel.

По его словам, циклон постепенно уйдет за границы территории Украины на северо-восток, но какое-то время в большинстве областей еще будет сохраняться порывистый ветер.

Что касается морозов, то 14-15 февраля они немного ослабнут, "температура повысится, но незначительно". Но уже спустя день ожидается новое похолодание и усиление морозов, которое продлится вплоть до 20-х чисел февраля.

В ночные часы морозы могут быть до минус 20 градусов, в некоторых северных регионах температура воздуха опустится еще ниже. На западе и юге страны будет на несколько градусов теплее. Плюсовая температура вернется в Украину не раньше 22 февраля, прогнозирует синоптик.

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