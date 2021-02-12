Почти метр снега: какую область в Украине замело сильнее всего

В Украине усилятся морозы, предупредил синоптик / Фото Reuters

Снежный циклон продолжает бушевать в Украине. Утром в пятницу, 12 февраля, осадки усилились практически по всей территории Украины – много снега выпало в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах – прошел дождь.

Больше всего снега с начала действия циклона выпало во Львовской области - до 90 см, а также в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях – около 15-20 см, передает пресс-служба Укравтодора. В Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях сегодня идет дождь при температуре от 0 до +9 градусов.

Температура воздуха в центральных, северных и западных областях колеблется от 3 до 10 градусов мороза, на юго-востоке - от +5 до +7 .

Состояние покрытия на автомобильных дорогах государственного значения в областях, где последние сутки шел снег, местами заснеженное, в остальных областях – мокрое. На всех перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха от -9 до -18 градусов.

В течение суток были сняты ограничения для движения грузовых транспортных средств в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях. Пока что продолжают действовать ограничения в движении в Волынской и Львовской областях.

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Погода на сегодня

В пятницу, 12 февраля, в Украине сохранятся сложные погодные условия, передает Укргидрометцентр. В большинстве областей ожидается снег, метели. Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях - значительный снег. Температура воздуха в течение суток составит от 6 до 11 градусов мороза, в западных областях - до -14 , в Карпатах - около 20 градусов мороза.

В Сумской, Полтавской и Кировоградской прогнозируется мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха в течение суток – от 1 до 6 градусов мороза.

В восточных и юго-восточных областях осадки преимущественно в виде дождя, температура ночью и днем ​​1-6 градусов тепла.

На дорогах, кроме юго-востока, гололедица. Ветер в Украине будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 12 февраля / meteo.gov.ua

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: