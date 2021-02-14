УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украине начинается неделя трескучих морозов: синоптики назвали самый опасный день

14 февраля 2021, 22:12
Прослушать новость
Остановить

В начале недели в Украине существенных осадков не ожидается.

Мороз
Украину атакует сильный мороз / pixabay

Погода в Украине на будущей неделе принесет сезон сильных морозов. Кроме 20-градусных морозов, синоптики прогнозируют также штормовые порывы ветра в западных областях.

Что касается температуры воздуха, то она будет держаться в пределах -7... -14 градусов ночью, и -5... -10 днем. А вот на севере и северо-востоке ночью местами может быть -15... -22 градуса.

В южной части и на юго-западе температура повыше - ночью -3... -8 градусов, днем от -3 до +2.

В Киеве 15 февраля будет антициклон. Без существенных осадков, но местами может быть небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10... -13 градусов, днем в понедельник -7... -10 мороза.

Во вторник, 16 февраля, ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью -16 -21°, на северо-востоке страны до 24° мороза, днем ​​8-13° с отметкой "минус".

В южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем ​​3-8° мороза (на Закарпатье около 0°).

Читайте такжеКогда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату

В Киеве - холодная без осадков погода с температурой ночью 16-18°, днем ​​9-11° мороза.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, самыми холодными днями в Украине станут 16 и 17 февраля. Температура в эти дни опуститься местами до -25 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелями, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
  • В День влюбленных, 14 февраля, половину областей засыплет снегом, в остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
  • Погода в Киеве резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

погода синоптики мороз Укргидрометцентр Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине начинается неделя трескучих морозов: синоптики назвали самый опасный день». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тепла не будет ни в марте, ни в апреле: синоптик уточнил прогноз погоды на веснуТепла не будет ни в марте, ни в апреле: синоптик уточнил прогноз погоды на весну Новые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделюНовые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю Синоптик назвала дату потепления в УкраинеСиноптик назвала дату потепления в Украине Когда в Украину придет тепло: синоптик назвал датуКогда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату Почти метр снега: какую область в Украине замело сильнее всегоПочти метр снега: какую область в Украине замело сильнее всего
Следующий материал

Последние новости

23:10
Отца известной певицы насмерть сбила машина и скрылась с места преступления
23:09
Кравчук раскрыл планы США против России по Донбассу Видео
22:25
Голос країни 11 сезон: как прошел 4 выпуск 14-02-2021: слепые прослушивания Видео
22:12
В Украине начинается неделя трескучих морозов: синоптики назвали самый опасный день Видео
22:06
Советник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ Видео
Реклама
21:58
Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев
21:48
Меган Маркл снова беременна от принца Гарри
21:41
Гиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма Видео
21:37
Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ из-за закупки COVID-вакцин Видео
20:50
Главарь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о Донбассе Видео
20:40
В ВОЗ сделали важное заявление о коронавирусе в Украине Видео
20:29
Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
20:27
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
20:26
Создатели горячо ожидаемой игры Hellblade II наконец прервали молчание
20:21
Олег Винник признался, к кому он поворачивается на шоу Голос
19:49
Комаровский предупредил о серьезной опасности зимних развлечений украинцев Видео
19:43
"Это позор": Тина Кароль впервые ответила скандальному каналу и Оле Поляковой Видео
19:40
Почему компьютер не видит телефон и что с этим делать
18:55
Arkane показала новые кадры одной из главных игр 2021-го Deathloop Фото
18:47
Путин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист Видео
Реклама
18:33
В Одесской области произошла вспышка опасного вируса Видео
17:53
Гаджет дня: первые в мире наушники с синхронным переводчиком 40 языков
17:52
У Зеленского раскрыли детали удара по ОАСК с сокращением полномочий Видео
17:41
Стало известно, когда в Украине подорожает хлеб Видео
17:23
В Турции объяснили смысл карты с "захватом" территорий соседей
16:59
Как варить какао — самый простой рецепт Видео
16:52
Крупнейший апдейт для Stardew Valley добрался и до консолей
16:52
В моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х: фото Фото
16:48
Появилась реакция детского омбудсмена на избиение стоматологом детей в Ровно
16:11
Лидер республиканцев в Сенате резко высказался в адрес Трампа Видео
15:58
Ubisoft передумала: поддержка Tom Clancy’s The Division 2 продлена Видео
15:57
Украинцы погибают от переохлаждения, есть госпитализированные Видео
15:41
В России объявили о триумфальных планах по Северному потоку-2 Видео
15:33
Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака Видео
15:25
Морозы усилятся, давление повысится: синоптик рассказала, какой будет погода на Сретение Видео
15:24
Путин прямо сказал, что может отключить в России иностранные интернет-сервисы Видео
14:56
В России проходят новые протесты, силовики начали задержания Видео
14:35
Стало известно, о чем договорился Зеленский в рамках визита в ОАЭ
14:15
В мобильной версии Google Chrome появилась новая полезная функция
14:09
Россия будет давить на Украину из-за присоединения к энергосистеме Европы - Витренко Видео
Реклама
14:08
В матче УПЛ вспыхнул расистский скандал Видео
14:06
Путин раскрыл планы России по вопросу спора с Японией за Южные Курилы
13:49
В Киеве пару влюбленных приковали друг к другу цепью Видео
13:20
История с хакерской атакой на CD Projekt Red получила продолжение
13:19
В Европе объяснили, почему нужно заставить Германию отказаться от Северного потока-2 Видео
13:17
Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
13:15
На Донбассе прогремел взрыв, погибли украинские военнослужащие Видео
12:44
Гороскоп на 14 февраля для всех: кому аукнутся любовные приключения, а кому светит прибыль Видео
12:42
Симптомы коронавируса появляются всего лишь у 13% больных – новое исследование Видео
12:31
Новая вакансия в Rockstar намекает на скорый выпуск трейлера GTA 6 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять