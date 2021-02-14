В Украине начинается неделя трескучих морозов: синоптики назвали самый опасный день

В начале недели в Украине существенных осадков не ожидается.
Погода в Украине на будущей неделе принесет сезон сильных морозов. Кроме 20-градусных морозов, синоптики прогнозируют также штормовые порывы ветра в западных областях.
Что касается температуры воздуха, то она будет держаться в пределах -7... -14 градусов ночью, и -5... -10 днем. А вот на севере и северо-востоке ночью местами может быть -15... -22 градуса.
В южной части и на юго-западе температура повыше - ночью -3... -8 градусов, днем от -3 до +2.
В Киеве 15 февраля будет антициклон. Без существенных осадков, но местами может быть небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10... -13 градусов, днем в понедельник -7... -10 мороза.
Во вторник, 16 февраля, ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью -16 -21°, на северо-востоке страны до 24° мороза, днем 8-13° с отметкой "минус".
В южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 3-8° мороза (на Закарпатье около 0°).
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В Киеве - холодная без осадков погода с температурой ночью 16-18°, днем 9-11° мороза.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, самыми холодными днями в Украине станут 16 и 17 февраля. Температура в эти дни опуститься местами до -25 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелями, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- В День влюбленных, 14 февраля, половину областей засыплет снегом, в остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
- Погода в Киеве резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.