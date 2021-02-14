В Украине начинается неделя трескучих морозов: синоптики назвали самый опасный день

Украину атакует сильный мороз / pixabay

Погода в Украине на будущей неделе принесет сезон сильных морозов. Кроме 20-градусных морозов, синоптики прогнозируют также штормовые порывы ветра в западных областях.

Что касается температуры воздуха, то она будет держаться в пределах -7... -14 градусов ночью, и -5... -10 днем. А вот на севере и северо-востоке ночью местами может быть -15... -22 градуса.

В южной части и на юго-западе температура повыше - ночью -3... -8 градусов, днем от -3 до +2.

В Киеве 15 февраля будет антициклон. Без существенных осадков, но местами может быть небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10... -13 градусов, днем в понедельник -7... -10 мороза.

Во вторник, 16 февраля, ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью -16 -21°, на северо-востоке страны до 24° мороза, днем ​​8-13° с отметкой "минус".

В южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем ​​3-8° мороза (на Закарпатье около 0°).

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В Киеве - холодная без осадков погода с температурой ночью 16-18°, днем ​​9-11° мороза.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, самыми холодными днями в Украине станут 16 и 17 февраля. Температура в эти дни опуститься местами до -25 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: