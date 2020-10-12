Украину захлестнет Covid-19: ученые дали пугающий прогноз и назвали сроки

Количество летальных исходов от вируса возрастет до 104 смертей в сутки.
В Украине в ближайшее время (в период до 23 октября) число новых больных коронавирусом может увеличиться до 7800 человек в сутки.
Об этом идет речь в сообщении Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ имени Игоря Сикорского.
Отмечается, что в течение ближайших 10 дней количество летальных исходов от вируса возрастет с 71 до 104 смертей в сутки, а количество новых больных, которые будут нуждаться в госпитализации, – более чем на 40%.
В то же время загруженность коек подтвержденными больными приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и не подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%. Это может привести к существенной перегрузке украинской медицины и невозможности полностью выполнять возложенные на нее функции
При этом число выздоровевших будет значительно ниже, чем количество заболевших, и составит, по краткосрочному прогнозу ученых КПИ, 21 октября 2020 года - 2 266 человек.
Эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения, прогнозируют ученые.
"Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны", - утверждают ученые.
В ходе исследования использовался метод подобия в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).
Читайте такжеСрочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности
Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.
Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
- За минувшие сутки в Украине заболели 4 тыс. 420 человек, из них 235 детей и 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек.
- За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая, в числе которых один ребенок.
- За минувшие сутки число выздоровевших возросло на 903.
- В общей сложности от COVID-19 в Украине выздоровели 114 тыс. 410 пациентов.