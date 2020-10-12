Украину захлестнет Covid-19: ученые дали пугающий прогноз и назвали сроки

Коронавирус в Украине набирает обороты / Reuters

В Украине в ближайшее время (в период до 23 октября) число новых больных коронавирусом может увеличиться до 7800 человек в сутки.

Об этом идет речь в сообщении Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ имени Игоря Сикорского.

Отмечается, что в течение ближайших 10 дней количество летальных исходов от вируса возрастет с 71 до 104 смертей в сутки, а количество новых больных, которые будут нуждаться в госпитализации, – более чем на 40%.

В то же время загруженность коек подтвержденными больными приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и не подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%. Это может привести к существенной перегрузке украинской медицины и невозможности полностью выполнять возложенные на нее функции

При этом число выздоровевших будет значительно ниже, чем количество заболевших, и составит, по краткосрочному прогнозу ученых КПИ, 21 октября 2020 года - 2 266 человек.

Эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения, прогнозируют ученые.

"Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны", - утверждают ученые.

В ходе исследования использовался метод подобия в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).

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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.