Украинцев 'атаковали' вирусными СМС: почему их нельзя открывать

СМС от россиян поступают на телефоны абонентов из Одесской, Донецкой и Харьковской областей.

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Россияне запустили новую спецоперацию / коллаж Главреда. Фото: t.me/kievreal1, pixabay

Ряд украинских абонентов с самого утра 26 октября атакуют странными СМС-сообщениями на русском языке, в которых анонимы призывают "сдавать позиции ВСУ".

В частности, в СМС от анонима "Krayina" текст "Меняем информацию о ВСУ на деньги" сопровождает линк на Telegram-бот, в котором якобы можно узнать "всю информацию".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (при СНБО), в свою очередь, замечает, что жалобы на странные СМС поступают от пользователей из Одесской, Харьковской и Донецкой областей.

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Украинцев призвали ни в коем случае не открывать и не переходить по ссылкам.

"Призываем украинцев ни в коем случае не реагировать на враждебные предложения, игнорируйте оккупанта! Напоминаем, за передачу информации о ВСУ, критической инфраструктуре и любом другом сотрудничестве с врагом, наступит уголовная ответственность. Кроме того, это может очень навредить защитникам Украины", - говорится в сообщении Центра.

Ранее российские пропагандисты начали продвигать нарратив о якобы украинском оружии, которое попало в руки террористов "ХАМАС". В российских пабликах появилось видео, на котором якобы представители "ХАМАС" демонстрируют украинское оружие. В частности на арабском языке утверждается, что именно Украина продала террористам западные образцы вооружения. Видео длится всего 12 секунд и вызывает много сомнений, отмечают специалисты.

Также Главред писал, как оккупант, наводчик-оператор разрекламированного диктатором Владимиром Путиным танка "Алеша" Алексей Неустроев разоблачил ложь пропагандистов.

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