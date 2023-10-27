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Гореть будут не только аэродромы: эксперт назвал следующие цели для ATACMS

Юрий Берендий
27 октября 2023, 02:30
Могут ли переданные Украины ракеты ATACMS уничтожить Крымский мост. Эксперт рассказал о следующих целях которые можно уничтожить с помощью этих боеприпасов.
аэродром, пожар
Эксперт назвал следующие цели для ATACMS / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Переданные Украине ATACMS не смогут разрушить Крымский мост из-за наличия кассетной боевой части. Для полного уничтожения моста через Керченский залив необходимо использовать модификацию ATACMS с дальностью 300 км и унитарной системой заряда.

Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

"Переданные нам ракеты ATACMS в основном используют для уничтожения личного состава и военной техники. Как они могут быть применены, было продемонстрировано на примере Бердянской и Луганской баз, где хранилась авиационная техника оккупантов. Это максимально возможный эффект", - указывает эксперт.

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По его словам, переданные Украине ATACMS могут использоваться для нанесения ударов по железнодорожным узлам, где хранится значительное количество боеприпасов, которые могут детонировать, в результате чего будет повреждено оборудование, в частности железнодорожное.

Виктор Ягун делает вывод, что предоставленная Украине по состоянию на сейчас версия ATACMS применима только так.

"Все, что касается подрыва, ударов по зданиям и сооружениям - не о кассетных боеприпасах. Это - о ракетах авиационного базирования, которые передали нам Великобритания и Франция и которые активно используются нами по Крыму", - заключает бывший замглавы СБУ.

Он также сообщил, что для поражения Крымского моста лучше использовать другую модификацию ATACMS.

"В частности, существует модификация ATACMS с дальностью 300 км и унитарной системой заряда. Правда, они не настолько мощные, чтобы уничтожить что-то до основания. Но если, например, ударить по железнодорожному полотну, можно разрушить целую его секцию, на ремонт которой понадобится определенное время. И это остановит логистическую цепочку врага. Но, к сожалению, полностью мост не будет разрушен",- резюмирует Виктор Ягун.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун-украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Удары ATACMS по базам России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате ударов армии Украины ракетами ATACMS по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске было уничтожено 7 вертолетов Ка-52 и два вертолета Ми-8. также 15 вертолетов – 8 Ка-52 и 7 ми-8 – получили повреждения.

В то же время, спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в России могут быть средства противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты ATACMS.

Также, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил первое применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS. Он подчеркнул, что оккупанты начали меньше применять вертолеты для атак после ударов ракетами ATACMS по аэродромам в Луганске и Бердянске.

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война в Украине Виктор Ягун ATACMS
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