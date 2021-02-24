Укрзализныця запретила продажу билетов в одну из областей

Укрзализныця не будует продавать билеты в Ивано-Франковскую область / УНИАН

Из-за усиления карантинных ограничений с 26 февраля Укрзализниця приостанавливает продажу билетов на поезда, которые следуют в Ивано-Франковскую область и обратно, сообщает пресс-служба компании.

"Реагируя на эпидемиологическую ситуацию в Ивано-Франковской области, Укрзализныця с 00 ч 00 мин 26 февраля до 12 марта 2021 приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковской области и в обратном направлении. Продажа проездных документов будет возобновена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, УЗ совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения.

Читайте такжеПраздник приближается: Укрзализныця анонсировала новые поезда

"Вместе с тем Укрзализныця расширяет возможности для возврата билетов: пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будут возмещена полная стоимость билета. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля", - добавили в компании.

В УЗ добавили, что 24 - 25 февраля все поезда будут следовать по расписанию.

В продаже имеются еще более 4000 билетов на 15 рейсов из Ивано-Франковской области и при необходимости будут предоставлены дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие.

Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее: