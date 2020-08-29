Умер бывший вице-премьер Украины, осуществивший раскол страны

Виктор Тихонов / Фото: facenews.ua

29 августа умер бывший вице-премьер правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета, депутат от Партии регионов Виктор Тихонов.

О смерти соратника написал в Facebook Азаров.

По информации СМИ, 71-летний Тихонов умер в Симферополе от пневмонии. Ранее он говорил в интервью, что постоянно проживает в аннексированном Крыму.

Азаров ничего о причине смерти не сообщил, но утверждает, что Тихонов проживал и умер в Украине.

Отметим, Виктор Тихонов с 1995 по 1998 был первым заместителем главы Луганской ОГА, а с 1998 по 2006 — главой Луганского облсовета. Затем вступил в Партию регионов. Тихонова называют прародителем сепаратизма в Украине. В 2004 году он угрожал создать юго-восточную украинскую автономную республику в случае победы на выборах президента Виктора Ющенко. Он с соратниками хотел расколоть страну пополам и столицей "юго-восточного государства" планировали сделать Харьков.

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