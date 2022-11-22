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Умер Герой Украины, советский диссидент Юрий Шухевич

22 ноября 2022, 16:33

Сын командующего Украинского повстанческой армии Романа Шухевича умер в возрасте 89 лет умер. Он ушел из жизни в Германии, где находился на лечении.

Юрий Шухевич
Юрий Шухевич умер 22 ноября / УНИАН

Ночью, 22 ноября, на 90-м году жизни умер Герой Украины, сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича, диссидент и общественный деятель, народный депутат VIII созыва Юрий Шухевич.

О смерти Шухевича рассказала NTA его супруга Наталья. Последние дни жизни украинец провел в Германии. Там он находился на лечении.

Справка

Юрий Шухевич

Юрий Шухевич – украинский политический деятель. Родился 28 марта 1933 года в селе Олглядов Львовской области. Сын Романа Шухевича. Был советским диссидентом и политическим заключенным. Около 30 лет провел в тюрьмах и лагерях советского режима.

В период с 1990 по 1994 год возглавлял Украинскую национальную ассамблею – Украинская народная самооборона (УНА-УНСО).

Народный депутат VIII созыва.

Шухевич прогнозировал распад России

За неделю до начала большой войны РФ против Украины в интервью Говорить Великий Львів он сделал прогноз, согласно которому в случае полномасштабной военной агрессии российское государство ожидает распад.

"Путину безразличны люди, сами россияне, ему важна его идея фикс – восстановление СССР. А еще для него невыносима сама мысль о самостоятельной Украине, о ее вероятном вступлении в НАТО. Но эта война все же приведет к распаду самой Российской Федерации. Ведь одно дело – запускать войска в небольшие Чечню, Грузию, другое – в многомиллионную Украину, где ситуация для российских войск сложится тяжело", - говорил Шухевич.

Согласно прогнозу Шухевича, первым от России отколется Северный Кавказ, далее – Мордва, Удмуртия и Коми. Непростая ситуация может произойти в Сибири.

Юрий Шухевич
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