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Уничтоженных оккупантов вывезли грузовики: детали удара по штабу РФ в Бердянске

Алексей Тесля
13 июля 2023, 10:58 обновлено 13 июля, 11:06
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Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" уничтожены командиры оккупантов РФ.
Бердянск
В Бердянске прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, lovileto

Из уничтоженной ударом Сил обороны гостиницы "Дюна" во временно захваченном Бердянске Запорожской области оккупанты ночью грузовиками вывозили тела российских военнослужащих.

Такую информацию озвучил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире общенационального информационного телемарафона "Єдині новини".

"Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", — подчеркнул он.

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Как известно 11 июля в захваченном Бердянске раздался взрыв. По данным Бердянской городской военной администрации, зафиксировано попадание в гостиницу "Дюна", в которой могло жить российское военное руководство.

Ранее сообщалось, что под Бердянском "задвухсотили" важного русского генерала.

Информацию о ликвидации Цокова подтверждают и источники советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он напомнил, что в сентябре прошлого года генерал уже был ранен в результате атаки украинских войск в районе Сватово, но тогда тому удалось выжить.

До того в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии. Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

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