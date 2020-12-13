Упала шляпа: с главной елки Украины сняли скандальное украшение

Знаменитая шляпа больше не украшает главную елку в столице Украины.
В воскресенье, 13 декабря, с главной елки Украины, которая расположена на Софиевской площади в Киеве, сняли магическую шляпу. 50-киллограммовый головной убор был установлен на искусственном дереве в рамках праздничной концепции "Волшебный лес".
О демонтаже шляпы с елки сообщили пользователи соцсетей.
Отметим, после жесткой критики сказочной шляпы, которую разместили на главной елке страны, этот аксессуар все-таки решили убрать с новогодней красавицы и заменить на Вифлеемскую звезду.
В то же время компания Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице, сообщила на своей странице в Facebook, что Вифлеемская звезда засияет на елке 18 декабря, перед Днем Св.Николая.
Главная елка страны – о чем сообщалось ранее:
- В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
- Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.
Автор: Адриана Бубновская