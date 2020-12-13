Упала шляпа: с главной елки Украины сняли скандальное украшение

С главной елки Украины демонтировали шляпу / facebook.com/danylo.mokryk

В воскресенье, 13 декабря, с главной елки Украины, которая расположена на Софиевской площади в Киеве, сняли магическую шляпу. 50-киллограммовый головной убор был установлен на искусственном дереве в рамках праздничной концепции "Волшебный лес".

О демонтаже шляпы с елки сообщили пользователи соцсетей.

Отметим, после жесткой критики сказочной шляпы, которую разместили на главной елке страны, этот аксессуар все-таки решили убрать с новогодней красавицы и заменить на Вифлеемскую звезду.

В то же время компания Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице, сообщила на своей странице в Facebook, что Вифлеемская звезда засияет на елке 18 декабря, перед Днем Св.Николая.

Шляпы на елке больше нет / facebook.com/FolkUkraine

Главная елка страны – о чем сообщалось ранее: