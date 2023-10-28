Ураган в Киеве убил два человека: все подробности непогоды в столице

Во всех районах города зафиксированы случаи падения ветвей и деревьев на авто. Сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов.

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Ураган в Киеве повалил деревья / Коллаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv

Из-за непогоды в субботу, 28 октября, в Киеве погибли два человека, еще трое - травмированы. Зафиксированы случаи падения деревьев. Столичные энергетики переведены в усиленный режим работы. Ранее сообщалось об одной жертве урагана.

Как уточнил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице погибли мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Семь жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двоим оказали помощь на месте.

Ранее в КГВА сообщали, что в результате падения дерева один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один - тяжелую травму позвоночника.

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В настоящее время зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. В ликвидации последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников аварийно-диспетчерской службы КО Киевзеленстрой и аварийные бригады коммунальщиков в районах города.

Ликвидация последствий непогоды продолжается / Фото: t.me/VA_Kyiv

Киевлян призвали не парковать авто под деревьями / Фото: t.me/VA_Kyiv

Ликвидация последствий непогоды продолжается.

"Будьте осторожны, без необходимости не выходите на улицу! Ненастье, по прогнозам синоптиков, будет бушевать до конца суток", - добавил Кличко.

Также столичные власти сообщают, что в результате дождя и сильных порывов ветра в столице повреждены: один жилой дом, три киоска, четыре авто.

Зафиксированы 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути.

"Во всех районах города зафиксированы случаи падения сломанных сильным ветром ветвей и деревьев на авто. Сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов. Поэтому энергетики ДТЭК в Киеве переведены в усиленный режим", - говорится в сообщении.

Зафиксированы 8 случаев падения деревьев / Фото: t.me/VA_Kyiv

Полиция Киева советует жителям соблюдать простые правила безопасности:

старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение;

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий не закрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.

Как сообщал Главред, синоптики объявили в Киеве штормовое предупреждение. По информации Украинского гидрометцентра, в ближайшее время и до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (первый уровень опасности).

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