Ураган в Киеве убил два человека: все подробности непогоды в столице

Из-за непогоды в субботу, 28 октября, в Киеве погибли два человека, еще трое - травмированы. Зафиксированы случаи падения деревьев. Столичные энергетики переведены в усиленный режим работы. Ранее сообщалось об одной жертве урагана.
Как уточнил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице погибли мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Семь жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двоим оказали помощь на месте.
Ранее в КГВА сообщали, что в результате падения дерева один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один - тяжелую травму позвоночника.
В настоящее время зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. В ликвидации последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников аварийно-диспетчерской службы КО Киевзеленстрой и аварийные бригады коммунальщиков в районах города.
Ликвидация последствий непогоды продолжается.
"Будьте осторожны, без необходимости не выходите на улицу! Ненастье, по прогнозам синоптиков, будет бушевать до конца суток", - добавил Кличко.
Также столичные власти сообщают, что в результате дождя и сильных порывов ветра в столице повреждены: один жилой дом, три киоска, четыре авто.
Зафиксированы 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути.
"Во всех районах города зафиксированы случаи падения сломанных сильным ветром ветвей и деревьев на авто. Сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов. Поэтому энергетики ДТЭК в Киеве переведены в усиленный режим", - говорится в сообщении.
Полиция Киева советует жителям соблюдать простые правила безопасности:
- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий не закрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.
Как сообщал Главред, синоптики объявили в Киеве штормовое предупреждение. По информации Украинского гидрометцентра, в ближайшее время и до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (первый уровень опасности).
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