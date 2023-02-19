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Успешное контрнаступление ВСУ: американский генерал назвал условия и сроки

19 февраля 2023, 03:40
В сочетании с большими потерями и усилением санкций продолжение войны должно стать неприемлемым для РФ, считает Дэвид Петреус.
ВСУ, война, украинские военные
Украинские военные на фронте / 93-я ОМБр Холодный Яр

Летом 2023 года ВСУ могут перерезать сухопутный коридор в Крым, что может стать переломным моментом в войне, заявил экс-командующего Центральным командованием США Дэвид Петреус.

"Для успеха потребуется успешная общевойсковая война - взаимодополняющий подход, при котором несколько видов боевых единиц поддерживают друг друга", — подчеркнул он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает CNN.

Американский генерал считает, что это может позволить начать изоляцию Крыма и разделение сил оккупантов РФ.

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"И тогда, если разрушить мост через Керченский пролив, то действительно россиян изолируют", — пояснил он.

Военачальник из США уверен в том, что такой сценарий может сработать в сочетании с оружием большой дальности для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Он также уверен в том, что в сочетании с большими потерями и усилением санкций продолжение войны должно стать неприемлемым для РФ.

"Думаю им (ВСУ, - ред.) удастся добиться такого общевойскового эффекта, которого не добились русские", — добавил Петреус.

Кто такой Дэвид Петреус

Дэвид Петреус - американский генерал, командующий Центральным командованием США (2008—2010). Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ, пишет Википедия.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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