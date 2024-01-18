Устали и разочаровались, но планируют будущее: результаты опроса украинцев удивляют

С начала полномасштабной войны в Украине нетрудоустроенными остаются 28% украинцев.

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Результаты опроса украинцев удивляют / коллаж: Главред, фото: Gradus Research, УНИАН

В Украине стало больше тех, кто чувствует усталость и меньше тех, кто не работает. Gradus Research провели девятую волну опроса "Градус общества во время войны" и опубликовали результаты.

Согласно последней волне опроса, украинцы доменстрируют ощущение усталости и бессилия из-за неопределенности и тяжести войны.

Однако даже при таком положении вещей многие активно возвращаются к работе и строят планы на будущее.

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Также директор Gradus Research и социолог Евгения Близнюк рассказала, что процент трудоустроенных украинцев, которые отрабатывают полный или неполный рабочий день составляет 62%. Для справки - в марте 2022 года он составлял 24%.

Результат опроса / Gradus Research

К тому же, на удивление, увеличился процент тех, кто получает заработную плату и уверен, что будет получать ее в будущем, часть таких людей впервые с начала войны достигла отметки в 55%, в то время, как в марте 2022 года она составляла 21%.

Помимо прочего, 37% украицев считают, что для восстановления нормальной жизни после войны понадобится более пяти лет, а вот тех, кто считает, что для этого хватит 1-2 лет - совсем мало, 11%.

Опрос / Gradus Research

Война в Украине - важные новости

Как сообщал Главред, одним из ключевых факторов, не позволяющих ускорить финализацию войны России против Украины, является неполная изоляция страны-агрессорки. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что речь идет даже о Совбезе ООН.

Также, президент Соединенных штатов Америки Джо Байден дал согласие на усиление иммиграционной политики, чтобы избежать критики и добиться помощи для Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В то же время, самые активные боевые действия сейчас происходят в районе Авдеевки. Российские оккупационные войска снова активно используют бронетехнику для поддержки и высадки пехоты, но на данный момент они не способны окружить Авдеевку. Об этом эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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