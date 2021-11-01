"Уводит чужих мужей": на Запорожье женщина с фантазией отомстила "любимому" и его новой пассии

В Мелитополе женщина оригинально отомстила "изменщику" / ua.depositphotos.com

В городе Мелитополе, что на Запорожье, обманутая жена необычно отомстила неверному мужу, который ушел жить к любовнице. Гражданка расклеила по городу их фотографии и предупредила об опасности.

Как пишет местное издание "Риа Мелитополь", обиженная изменой мужа женщина расклеила по городу фотографию "возлюбленного" и его новой пассии. А над фото поместила многозначительную надпись: "Будьте осторожны. Эта с**а уводит чужих мужей".

В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации, однако заметили, что женщина, которая расклеила фото, повела себя неправильно.

Себя унизила.

И чего добилась? Все узнали, какая ты.

Зачем заставлять быть с собой человека, который тебя не любит, которому ты безразлична?

Фото "Риа Мелитополь"

Ранее Главред писал, что на Хмельнитчине, в городе Шепетовка, муж поймал на горячем жену с любовником. В ярости он набросился с кулаками на соперника и нанес ему несколько ударов в лицо. После этого он спустил любовника с лестницы.

Избитого госпитализировали в местную больницу. Он получил травмы, которые привели к проблемам со здоровьем на длительное время. Теперь мужчине грозит 3 года тюрьмы. Ему уже сообщили о подозрении, обвинительный акт направлен в суд. Мужчина, избивший любовника своей жены, сожалеет о том, что сделал.