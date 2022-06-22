Уволившиеся спецназовцы РФ едут с семьями в Украину воевать на стороне ВСУ

Группа военнослужащих РФ после увольнения с военной службы по окончанию контракта переехала со своими семьями в Киев.
Бывшие российские военнослужащие вместе с семьями переезжают в Украину, где встают на защиту от российских оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины.
Как пишет в Telegram журналист Роман Цимбалюк, группа военнослужащих 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854, Хабаровск) после увольнения с военной службы по окончанию контракта переехала со своими семьями в Киев и в настоящее время воюет в составе Сил обороны Украины.
Он уточнил, что сослуживцы этой группы разделились на два лагеря. Одни называют их предателями и желают смерти, а другие считают, что поступили правильно, и раз у них получилось, то и другие могут последовать их примеру.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины почти полностью уничтожили "элиту" вооруженных сил РФ, которую готовили для противостояния с НАТО.
Об этом идет речь в новом телефонном разговоре захватчиков, перехват которого публикует СБУ.
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