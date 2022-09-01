В армии РФ не хватает личного состава, там готовы вербовать осужденных в обмен на помилование - CNN

Армия РФ страдает от острой нахватки личного состава / Фото УНИАН

В российской армии - острая нехватка личного состава, РФ ищет способы повысить численность своих войск. Минобороны России стремится набрать контрактников, принуждает раненых солдат к возобновлению боевых действий, а также набирает личный состав в частных охранных компаниях.

Об этом заявили CNN два американских чиновника. Информация основывается на данных разведки США, степень секретности которых недавно была понижена.

"Мы полагаем, что российское Минобороны пытается восполнить дефицит личного состава, набирая военнослужащих-контрактников - в частности, побуждая получивших ранения солдат снова вернуться на поле боя, нанимая сотрудников из частных охранных компаний и выплачивая бонусы призывникам", - рассказал американский чиновник, имя которого не называется.

По словам собеседника CNN, имеются заслуживающие доверия сообщения о том, что Минобороны РФ "вероятно начнет" вербовку осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Как и в предыдущих случаях с рассекреченными данными, собеседники телекомпании не предоставили дополнительной информации о том, на чем основываются подобные выводы.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин собирается увеличить численность личного состава Вооруженных сил РФ до 2 млн человек. Об этом говорится в соответствующем указе, который он подписал.

На это решение отреагировали в Минобороны Украины – посоветовали, чтобы Россия не забыла закупить 2 млн мешков для трупов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что решение увеличить армию до 2 млн человек может указывать на попытку Путина избежать объявления всеобщей мобилизации.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что планы Путина об увеличении армии на 137 тысяч можно считать признанием реальных потерь российской армии.

Другие новости: