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В Бердянске подожгли 12-летнего мальчика ради видео для блога

30 ноября 2020, 18:33

Ребенок находится в реанимации.

Пожар_огонь
Подростки подожгли сверстника / Pixabay

В городе Бердянск Запорожской области подростки подожгли 12-летнего мальчика, чтобы снять ужасающий процесс на видео и опубликовать в социальных сетях.

"9 ноября около 1:00 ночи в Бердянский отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили 12-летнего мальчика с ожогами тела разной степени тяжести. Для выяснения всех обстоятельств, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ювенальной превенции", — информирует отдел коммуникаций полиции Запорожской области.

Правоохранители по факту чудовищного преступления уголовное производство, подросткам инкриминируют нанесение умышленного телесного повреждения средней степени тяжести.

"Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон", — отметили в полиции.

По словам подростков, они не ожидали, что будут такие серьезные ожоги, а думали, что загорится лишь одежда. Мальчики потушили товарища в ванной комнате, а затем, испугавшись содеянного, отвели домой. Карету скорой помощи вызвала уже мать мальчика. В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы.

"Сейчас сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета", — резюмировали в полиции.

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