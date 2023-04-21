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"В ближайшие месяц-два планы будут реализованы": Маломуж назвал сроки начала контрнаступления ВСУ

Анастасия Заремба
21 апреля 2023, 18:46
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Комплекс организационных, оперативных и военных мероприятий поможет подготовить, спланировать реализовать успех контрнаступления ВСУ, считает Николай Маломуж.
Украинские военные, ВСУ, Николай Маломуж
Контрнаступление ВСУ начнут реализовывать в ближайшие два месяца - Николай Маломуж / 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

​Для успеха украинского контрнаступления ВСУ стоит учесть ряд моментов. Как рассказал в интервью Главреду экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, для начала необходимо провести целый комплекс мероприятий - получить разведывательные данные, которые должны действительно свидетельствовать о том, каковы потенциальные возможности в живой силе врага, на каких направлениях, каков его огневой потенциал и потенциал боеприпасов. И самое главное - какие резервы может задействовать враг и на каких направлениях.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

"Исходя из этих данных, наше командование, Генштаб, и планирует эти наступательные операции, оценивая наши ресурсы и возможности и готовя их для успешного контрнаступления на тех направлениях, где враг, во-первых, этого не ожидает, а во-вторых, где есть перспектива развития контрнаступления стратегического уровня. Это предполагает не только прямые наступательные операции, но и удары с тыла, флангов, дезориентирующие противника и обеспечение наших тыловых возможностей и флангов", - говорит Маломуж.

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Генерал также напомнил, что Украина уже попадала в неприятную ситуацию в период контрнаступления на Изюм и Балаклею летом прошлого года, когда из-за необеспеченности тылов ВСУ решили не заходить в Луганск и остановиться на линии Сватово-Кременная.

Кроме того, не менее важный этап для подготовки контрнаступления –получение и системное введение в войска новейшей техники, вооружения и получение огромного количества боеприпасов.

"Это – не менее важный этап наряду с подготовкой войск. Потому что не имея дальнобойных ракет до 150 километров, которые должны уничтожать тыловые возможности врага (резервы, склады, штабы, самолеты, дроны и огневые средства в случае их поставки на фронт), должны быть и эффективные системы ПВО, и стратегические средства, которые мы получаем от Patriot, и зенитные ракетные комплексы на фронте, которые будут сбивать самолеты, ракеты и беспилотники, которые могут создать большие проблемы нашим силам наступления", - отметил Маломуж.

Также для контрнаступления, по словам военного эксперта, нужны мощные возможности радиолокационного контроля - это и авиация, и ракетные системы, и радиоэлектронные модели контроля, которые обеспечивают не только обнаружение огневых точек врага, но и их нейтрализации и дезориентации путем установки соответствующих электронных экранов, которые не дают возможности навести оружие на украинские позиции.

"Поэтому при условии комплекса мероприятий организационных, оперативных и военных, глубокого исследования за счет радио- и агентурной разведки противника мы сможем подготовить, спланировать конкретные стратегические операции и самое главное, их реализовать в ближайшие сроки, которые называются руководителями ведомств. Но это возможно при условии готовности. Эта готовность сейчас назревает, поэтому в ближайшие месяц-два эти планы должны быть реализованы", - сказал Маломуж Главреду.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинское контрнаступление уже продолжается даже в самых горячих точках фронта. В то же время она уточнила, что украинские военные готовятся к продвижению не в определенной точке фронта, а к полному освобождению украинских территорий. Именно это остается стратегической целью для государства.

Кроме того, страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Как этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ.

Контрнаступление ВСУ - новости:

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