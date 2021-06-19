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В больнице не хватило мест: в Харькове растет число отравившихся суши в ресторане

19 июня 2021, 11:44
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С пищевым отравлением госпитализирован 71 человек, в том числе и 14 детей. Для новых прибывших медики открыли дополнительное отделение.

суши
О массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня, люди посещали рестораны Якитория и Мафия / Фото pixabay

В результате отравления в ресторанах японской кухни в Харькове пострадал уже 71 человек, среди больных - 14 детей. Пациентам диагностировали энтероколит - одновременное воспаление тонкой и толстой кишок.

Для госпитализации больных открыли еще одно отделение в больнице №3, сообщила Суспільному вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, 39 человек находятся в городской больнице №31. 14 пациентов - в детской больнице №19. Увеличилось число госпитализированных в Валковский центральной районной больнице - туда направили 18 человек. Если число больных будет увеличиваться, их будут направлять в открытое отделение больницы №3.

Вместе с тем четырех пациентов, отравившихся после посещения ресторанов в Харькове, доставили в районное медучреждение из-за нехватки мест.

Тем временем в ГосЧС сообщили, что по состоянию на 7:00 19 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 67 человек, из них 14 — дети.

Как сообщал Главред, о массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня. Люди посещали рестораны Якитория и Мафия. Пострадавшие связывают свое отравление с суши, которые они накануне ели в заведениях.

Рестораны признают свою вину и обещают компенсировать затраты людей на лечение.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил). Два ресторана в Харькове закроют принудительно, если они продолжат работу до конца эпидемиологического расследования.

новости Харькова дети отравление пищевое отравление суши
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