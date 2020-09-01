В центре Киева "бухой в хлам" водитель на иномарке влетел в кафе

В Киеве на Бессарабке иномарка влетела в кафе, один пострадавший попал в больницу / УНИАН

В ночь на вторник, 1 сентября, в центре Киева – на Бессарабке – водитель на автомобиле Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, на которой находились посетители.

ДТП на Бессарабке произошло около часа ночи, один пострадавший срочно госпитализирован, сообщает Telegram-канал Київ Оперативний.

По его данным, свидетели аварии утверждают, что водитель иномарки был "бухой в хлам".

"Настоящая опасная авария произошла в самом центре города – на Бессарабке водитель Volkswagen (CB5810CA) влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители", – отмечается в сообщении.

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Напомним, 25 августа в Киеве на ул. Зоологической на территории воинской части авто Toyota Prius, за рулем которого находился пьяный майор армии, возле админздания наехало на трех курсанток военного учебного заведения. Пострадавшие госпитализированы, двум из них ампутировали по одной ноге. Майор задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления.