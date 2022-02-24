В центре Умани упал снаряд, есть погибший и раненые, город эвакуируют

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В центральную часть города Умань попал российский снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро - в больнице. Об этом сообщил руководитель Черкасщины Александр Скичко.

По его словам, в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек.

"Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы. Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА", - написал Скичко.

Как сообщал Главред, Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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