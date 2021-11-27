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В Черкассах 3-летний мальчик получил ожоги головы во время операции

27 ноября 2021, 10:39

После операции ребенка вывезли с ожогами на коже головы.

больница
В Черкассах 3-летний мальчик получил ожоги головы во время операции / ua.depositphotos.com

В Черкассах во время хирургического вмешательства получил травму трехлетний мальчик. Ему должны были удалить нарост возле уха, но в течение операции этого так и не сделали. Зато уже в палату ребенка привезли с ожогами на коже головы.

В комментарии ТСН родители мальчика рассказали, что во время операции у медиков, якобы, начала искрить аппаратура и от этого могла загореться постель, на которой лежал ребенок под анестезией.

Сами же врачи говорят, что это только реакция организма на хирургическое вмешательство.

Мальчик уже пришел в себя после анестезии. Теперь ему ставят капельницы для восстановления. Родители планируют завершить операцию в другом заведении.

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Напомним, ранее в Одессе в частной клинике в результате диагностики пострадал мужчина – его "засосало" в аппарат МРТ. Он пожаловался, что привез отца на обследование, но по недосмотру работников центра сам получил тяжелые травмы.

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