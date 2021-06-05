"Засосало" в аппарат МРТ и покалечило: всплыли неожиданные детали опасной диагностики в Одессе

В Одессе разгорелся громкий скандал вокруг томографа, из-за которого травмировались несколько человек./ pixabay

В Одессе разгорелся громкий скандал вокруг томографа, из-за которого травмировались несколько человек. Оказалось, что в результате диагностики пострадал мужчина – именно его, а не женщину, "засосало" в аппарат МРТ. Он пожаловался, что привез отца на обследование, но по недосмотру работников центра сам получил тяжелые травмы.

21-летний Сергей Николин рассказал в комментарии ТСН, что в тот день вместе с родственниками привез отца на диагностику. Поскольку в заведении были только две работницы, его попросили подвезти пациента к томографу. Но уже через 20 минут оказалось, что аппарат неисправен.

"Девушка, которая там работала, сама не знала, где стать. Взял коляску, подъехал, но несколько ближе, и она сразу ее подхватила, и я оказался позади нее", — вспоминает пострадавший Сергей.

Коляска задела и родственницу с лаборанткой, но те отделались легкими травмами. Отец Сергея не пострадал, потому что уехал из аппарата, а вот парня из ловушки спасатели освободили, только слив жидкий гелий, который и создает магнитное поле.

"Просто повезло. Если бы на 2-3 минуты позже это сделали, мог быть, я боюсь об этом говорить, летальный исход", — говорит парень.

Специалисты, которые много лет работают с МРТ, говорят, что работники центра не соблюли правила безопасности. В аппарат с обычной коляской даже приближаться нельзя.

"Каталки, которые используются, они алюминиевые. Если пациент не ходит и приехал из стационара, то мы сначала переводим его на другую каталку. Он на ней уже заезжает на МРТ", — объясняет радиолог Александр Ганич.

А вот в диагностическом центре уверены, что в травмах виноваты прежде всего Сергей и его родственники.

"Люди были проинструктированы полностью и подпись поставили, что им разъяснили всю технику безопасности. Она нам написала заявление, что попросила прощения, претензий к нам не имеет", — рассказал юрист диагностического центра Анатолий Богачев.

При этом адвокат потерпевшего Наталия Чербаджи-чебак отмечает, что никакого инструктажа не было.

"Я не знаю, откуда у работников медицинского центра есть информация о том, что женщина написала заявление, что якобы нет к ним никаких претензий", — говорит она.

Адвокат Сергея уже готовит иск в диагностический центр, а сам мужчина обратился с заявлением в полицию. Говорит, что его травмы требуют длительного лечения, ведь у него тяжелые травмы. Сейчас Сергей на лечении и мечтает о том, что после терапии сможет вернуться на корабль, где работает моряком. Однако, на ближайшие месяцы, говорят медики, о море ему придется забыть.

Радиолог Александр Ганич отмечает, что магнитное поле аппарата действует даже тогда, когда он якобы не функционирует. Поэтому нельзя подходить к нему с часами, телефонами и даже карточками, ведь они выйдут из строя. Более того, некоторым пациентам такое исследование вообще опасно.

"Нельзя выполнять МРТ пациентам, у которых есть искусственный водитель ритма, потому что — это электронный прибор и он выйдет из строя, а пациент может умереть. Если есть пластина металлическая, которая является магнитной, нельзя использовать МРТ", — растолковал радиолог Александр Ганич.

Ранее сообщалось, что в Одессе в частной клинике на улице Космонавтов 10 произошло ужасное ЧП. Во время прохождения МРТ пострадала пациентка с инвалидностью - ее буквально засосало в аппарат вместе с ее коляской.

"Причиной этого относительно трагического инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождало пациента на проведение томографии", - рассказал юрист частного медучреждения.

Как оказалось, силой магнитного поля втянуло и кресло, и пациентку. Это произошло из-за неосторожности сопровождающей.