"Прервали жизнь не того ребенка": хирурги ошиблись и убили близнецов в утробе матери

Хирурги ошиблись и убили близнецов в утробе матери / Reuters

В британском Бирмингеме хирурги допустили роковую ошибку - во время операции по прерыванию беременности они перепутали младенцев, и вместо того, чтобы спасти ребенка, который мог выжить, убили двух.

Как пишет The Mirror, женщина была беременна близнецами, но, как оказалось, один из младенцев имел задержку развития, то есть не сформировался должным образом в утробе матери.

Врачи приняли решение спасти жизнь здорового малыша, но во время операции допустили ошибку и прервали жизнь другого ребенка, в результате чего погибли оба младенца. Матери сказали, что ее здоровый ребенок случайно умер в результате неудачной операции. Отмечается, что таких случаев Англии всего насчитывалось около 700.

Главный врач Бирмингемского женского и детского фонда здравоохранения, доктор Фиона Рейнольдс заявила, что этот инцидент является "роковой ошибкой".

"К сожалению, во время высокоспециализированной внутриутробной процедуры в 2019 году, которая предусматривала операцию в утробе матери, чтобы отделить и потенциально спасти жизнь одному близнецу, который разделил плаценту, произошла роковая ошибка. После этого трагического случая немедленно было проведено полное и всестороннее расследование, и результаты были переданы семье вместе с нашими искренними извинениями и соболезнованиями", — сообщила Рейнольдс.

Реклама

После трагической ошибки медики разработали новый протокол для уменьшения вероятности повторения такого инцидента.

Представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов пояснил, что проблемы с развитием у одного из близнецов возникают примерно от 10 до 20 процентов беременностей близнецами. Часто это случается, когда "один из младенцев не получает достаточного количества пищи через плаценту, чтобы расти нормально".

Читайте такжеВ Киеве из-за ошибки гинеколога женщине удалили маткуНапомним, ранее в Австрии из-за ошибки врачей 82-летний пациент останелся без двух ног. Во время операции в клинике Фрайштадт мужчине удалили правую ногу выше колена. При этом из-за ряда болезней он нуждался в ампутации левой ноги.