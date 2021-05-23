В Австрии хирурги по ошибке ампутировали мужчине не ту ногу

Вскоре пожилому мужчине ампутируют и вторую ногу / Фото pixaby

В Австрии из-за ошибки врачей 82-летний пациент останется без двух ног. Во время операции в клинике Фрайштадт мужчине удалили правую ногу выше колена. При этом из-за ряда болезней он нуждался в ампутации левой ноги.

Операцию сделали во вторник. Однако ошибку смогли обнаружить во время перевязки через три дня, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление клиники.

Пациент страдал многочисленными заболеваниями, обе ноги были поражены недугом. Перед началом операции врачи пытались уточнить у пациента, на какой именно ноге делать операцию, но речь пожилого мужчины была ограниченной. Поэтому медики поставили соответствующую отметку на правой ноге вместо левой. Сам пациент не понял, что произошло, из-за слабого состояния.

В сообщении клиники говорится, что "трагическая ошибка" произошла вследствие человеческого фактора и "ряда неудачных обстоятельств".

Читайте такжеСмертельное зернышко: под Тернополем умерла годовалая девочка, родители винят врачей"Катастрофическое стечение обстоятельств привело к тому, что пациенту ампутировали правую ногу вместо левой. Мы глубоко потрясены этим. Мы должны выяснить, каким образом могла произойти эта ошибка", — заявили в больнице.

На данный момент в клинике проводят внутреннее расследование. Вскоре пожилому мужчине ампутируют и вторую ногу.

Как сообщал Главред, в Киеве акушер-гинеколог частной клиники допустил ошибку во время операции. В результате пациентке пришлось удалить матку.

В одной из больниц города Хмельницкий врачи поставили пациенту неправильный диагноз. Вместо опухоли мужчине удалили здоровый глаз.