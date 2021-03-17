В Хмельницком мужчине по ошибке удалили глаз вместо опухоли

Из-за ошибки врачей мужчина остался без глаза и с серьезной болезнью / УНИАН

В одной из больниц города Хмельницкий врачи поставили пациенту неправильный диагноз. Вместо опухоли мужчине удалили здоровый глаз.

Операция на глазу произошла два года назад, передает ТСН. По словам дочери мужчины, глаз был здоров, на него давила опухоль. Но врач поставила диагноз – язва роговицы.

"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет, и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", - сказал заведующий отделением Института нейрохирургии в Киеве Владимир Федирко.

По словам медиков, опухоль росла не менее 15 лет. Она проросла в горло и правую ноздрю. Теперь мужчине смогли удалить опухоль. Сейчас у него положительная динамика, но придется пройти долгий путь до полного восстановления.

В Институте нейрохирургии отметили, что подобных случаев в последнее время все больше. Столичные медики подсчитали: четыре из десяти пациентов приезжают в Институт с неправильным диагнозом.

Напомним: