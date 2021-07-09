В Черногории задержали автобус с украинцами: водителей подозревают в перевозке фальшивых денег

При содействии украинских дипломатов более 30 туристов отпустили, а водитель автобуса и его напарник были задержаны.
На границе Черногории и Албании пограничники задержали автобус с украинскими туристами - всего 34 человека. Водителей автобуса заподозрили в перевозке фальшивых денег.
Задержание произошло 8 июля, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНИАН.
"Черногорские пограничники задержали на границе с Албанией туристический автобус с 34 украинцами. Автобус был задержан в связи с подозрением перевозки одним из водителей фальшивых денег", - сказал представитель МИД.
Посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории по поводу освобождения украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику.
В результате 32 пассажира автобуса продолжили маршрут в Албанию на другом транспортном средстве. Водителя и его напарника арестовала полиция.
Проводится расследование. Украинские дипломаты оказывают согражданам необходимую помощь.
Как сообщал Главред, граждане Украины, России, Беларуси и Северной Македонии смогут попасть на территорию Черногории (находится в Юго-Восточной Европе) без ограничений, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Коронавирусные ограничения сняли во время туристического сезона.