В Черногории задержали автобус с украинцами: водителей подозревают в перевозке фальшивых денег

В Черногории задержаны украинцы / fakty.ictv.ua

На границе Черногории и Албании пограничники задержали автобус с украинскими туристами - всего 34 человека. Водителей автобуса заподозрили в перевозке фальшивых денег.

Задержание произошло 8 июля, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНИАН.

"Черногорские пограничники задержали на границе с Албанией туристический автобус с 34 украинцами. Автобус был задержан в связи с подозрением перевозки одним из водителей фальшивых денег", - сказал представитель МИД.

Посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории по поводу освобождения украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику.

В результате 32 пассажира автобуса продолжили маршрут в Албанию на другом транспортном средстве. Водителя и его напарника арестовала полиция.

Проводится расследование. Украинские дипломаты оказывают согражданам необходимую помощь.

Как сообщал Главред, граждане Украины, России, Беларуси и Северной Македонии смогут попасть на территорию Черногории (находится в Юго-Восточной Европе) без ограничений, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Коронавирусные ограничения сняли во время туристического сезона.