В Днепре девушка выпрыгнула из окна десятого этажа: подробности трагедии

Девушка под наркотиками выпрыгнула с десятого этажа / ГУ НП в Киевской области

В Днепре произошел трагический инцидент. 22-летняя девушка выпрыгнула из окна своей квартиры на 10-м этаже. Тело погибшей обнаружили во внутреннем дворе многоэтажки.

Как рассказал друг девушки, который был свидетелем инцидента, она была под воздействием наркотических веществ, сообщает портал Днепр оперативный.

Соседи погибшей девушки рассказали, что слышали в квартире шум, крики и звук бьющегося стекла.

"Я увидел, как девушка рвется из окна наружу, а сзади мужчина пытается ей помешать. Он хватал ее за ногу, но в конечном итоге она вырвалась и упала", – рассказал очевидец произошедшего из дома напротив.

Сам 28-летний мужчина, который хотел предотвратить самоубийство, признался, что вместе с ним девушка вколола шприц с наркотиком, после чего у нее появилась навязчивая идея покончить с собой.

Мужчину, которому оказали первую помощь (он имел неглубокие порезы на руках, от госпитализации отказался) доставили в отделение полиции. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Читайте такжеВо Львове выпал из окна и разбился насмерть двухлетний ребенокКак сообщал Главред, 18 мая во Львове в одном из домов из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала 10-летняя девочка – ученица 5 класса одной из местных школ.

В полиции добавили, что девочка выпала из окна в то время, когда в квартире находились ее родные – 62-летний дедушка, 32-летняя мать и 6-летний брат.

По предварительным сведениям, ребенок выпал из окна сам. Девочку госпитализировали с телесными повреждениями.