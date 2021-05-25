УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Днепре девушка выпрыгнула из окна десятого этажа: подробности трагедии

25 мая 2021, 00:24
Прослушать новость
Остановить

Друг девушки, который был свидетелем инцидента, пытался ее остановить. Он хватал ее за ногу, но в конечном итоге она вырвалась и упала.

Самоубийство, окно
Девушка под наркотиками выпрыгнула с десятого этажа / ГУ НП в Киевской области

В Днепре произошел трагический инцидент. 22-летняя девушка выпрыгнула из окна своей квартиры на 10-м этаже. Тело погибшей обнаружили во внутреннем дворе многоэтажки.

Как рассказал друг девушки, который был свидетелем инцидента, она была под воздействием наркотических веществ, сообщает портал Днепр оперативный.

Соседи погибшей девушки рассказали, что слышали в квартире шум, крики и звук бьющегося стекла.

"Я увидел, как девушка рвется из окна наружу, а сзади мужчина пытается ей помешать. Он хватал ее за ногу, но в конечном итоге она вырвалась и упала", – рассказал очевидец произошедшего из дома напротив.

Сам 28-летний мужчина, который хотел предотвратить самоубийство, признался, что вместе с ним девушка вколола шприц с наркотиком, после чего у нее появилась навязчивая идея покончить с собой.

Мужчину, которому оказали первую помощь (он имел неглубокие порезы на руках, от госпитализации отказался) доставили в отделение полиции. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Читайте такжеВо Львове выпал из окна и разбился насмерть двухлетний ребенокКак сообщал Главред, 18 мая во Львове в одном из домов из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала 10-летняя девочка – ученица 5 класса одной из местных школ.

В полиции добавили, что девочка выпала из окна в то время, когда в квартире находились ее родные – 62-летний дедушка, 32-летняя мать и 6-летний брат.

По предварительным сведениям, ребенок выпал из окна сам. Девочку госпитализировали с телесными повреждениями.

новости Днепра самоубийство
Сейчас вы просматриваете новость «В Днепре девушка выпрыгнула из окна десятого этажа: подробности трагедии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
С Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинкиС Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинки Евровидение 2021: кто победил и результаты голосованияЕвровидение 2021: кто победил и результаты голосования Кто поддержал Украину на конкурсе Евровидение 2021: страны и баллыКто поддержал Украину на конкурсе Евровидение 2021: страны и баллы Победитель Евровидения 2021 - Maneskin: что известно о группе и о чем ее песняПобедитель Евровидения 2021 - Maneskin: что известно о группе и о чем ее песня Всего одна специя: как понизить кровяное давлениеВсего одна специя: как понизить кровяное давление

Последние новости

06:05
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать
05:33
Эксперт подверг критике санкции США против СП-2 и указал на важную ошибку Вашингтона Видео
05:31
Желание есть соленое может говорить о серьезной болезни – диетолог Видео
05:03
Саакашвили сделал прогноз об опасном сценарии для Беларуси и Лукашенко Видео
05:03
Как быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологов Видео
Реклама
04:23
Угроза смертной казни для Протасевича: эксперт спрогнозировал судьбу основателя Nexta
03:51
В моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбака Фото Видео
03:02
Первые признаки беременности – на что обращать внимание Видео
02:17
Как будет правильно "в соответствие" или "в соответствии"
02:14
Идеальный завтрак за 10 минут: простые рецепты Видео
01:37
Гороскоп на завтра 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
00:51
Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео
00:24
В Днепре девушка выпрыгнула из окна десятого этажа: подробности трагедии
00:01
Гороскоп на сегодня 25 мая 2021 всех знаков Зодиака: успех в трех сферах и признание Видео
24 мая, понедельник
23:59
ЕС официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси Видео
23:35
Меркель сделала заявление о запрете белорусским авиакомпаниям летать в ЕС Видео
23:10
Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021 Фото Видео
22:54
Выяснились результаты проверки на наркотики победителя Евровидения Видео
22:47
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
22:45
В Украину движется серьезное похолодание и опасная погода Видео
Реклама
22:29
У Зеленского объявили о полном прекращении авиасообщения с Беларусью Видео
22:23
США и Россия подтвердили встречу Байдена и Путина Видео
22:15
Польша призвала усилить давление на Беларусь из-за "угона" самолета Видео
22:10
В МВД Беларуси рассказали, где находится задержанный Роман Протасевич Видео
21:56
Врач рассказала, с чем нельзя пить горячий чай Видео
21:35
Алкоголь и похудение: названы самые низкокалорийные напитки Видео
21:32
Еврокомиссия нанесла жесткий финансовый удар по Беларуси Видео
21:12
Глава МИД Кулеба резко высказался в адрес Беларуси Видео
20:47
Ляшко припугнул массовыми увольнениями в Минздраве
20:33
У Байдена сделали заявление о ситуации по встрече с Путиным Видео
20:21
В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси Фото Видео
20:09
В ЕС появилась первая страна с коллективным иммунитетом от COVID-19 Видео
20:08
Названы опасные подарки, которые никогда нельзя дарить и принимать Видео
20:02
В Британии предложили ударить по двум трубопроводам РФ, чтобы обрубить финансирование Лукашенко Видео
19:49
"Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения мнение
19:41
Украинцев предупредили о тропической жаре и назвали сроки "теплового удара" Видео
19:29
В МАУ высказались о перспективах запрета полетов над Беларусью
19:23
Власти Беларуси выдворили всех сотрудников посольства Латвии: ответа долго ждать не пришлось Видео
19:03
Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег - эксперт
19:01
Борт Ryanair мог сесть в Киеве: в Минске сделали неожиданное заявление Видео
Реклама
18:53
Зеленский решил отдать Крым крымским татарам: детали инициативы президента Видео
18:46
Мошенники заманивают украинцев за границу и оставляют без денег - эксперт
18:39
Британия наказала жесткими санкциями Беларусь Видео
18:35
В Днепре ребенок поджег себя ради эпического видео для Сети Видео
18:03
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью Видео
17:58
Пассажир упавшего шара под Каменец-Подольским раскрыл подробности трагедии Видео
17:55
"Проблема усугубляется": эколог обвинила власти в затягивании решения проблем бытовых отходов
17:50
В Украине назревает острая проблема с пресной водой - эксперт
17:27
Захват самолета Ryanair в Минске: у Зеленского объявили о требованиях к режиму Лукашенко Видео
17:18
"Пошли, получишь по еб*лу": разборки девочек-подростков на Киевщине закончились дракой Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять