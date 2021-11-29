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В ФРГ пригрозили РФ ответкой и "огромными потерями" в случае нападения на Украину

29 ноября 2021, 12:41

Партнеры Украины думают о том, как можно избежать нового нападения РФ, говорит Анка Фельдхузен.

Германия
В ФРГ предупредили РФ о плачевных последствиях нападения на Украину / pixabay

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила о том, что РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии против Украины.

Как подчеркнула она в интервью агентству Интерфакс-Украина, на сегодня украинские войска гораздо сильнее, чем были в 2014 году в момент начала российской агрессии.

"Россия понесла бы огромные потери. То, чего Россия всегда хочет - это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь", - сказала Фельдхузен.

На вопрос о том, о каких последствиях для РФ может идти речь в случае нападения, Фельдхузен также указала на возможные шаги в финансовой сфере.

"Вы знаете все эти возможности, мы уже семь лет об этом говорим. Особенно в финансовой сфере есть еще шаги, которые можно предпринять", - сказала она.

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Немецкий дипломат говорит, что Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ на Украину.

"В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все – и в Украине, и вместе с партнерами – уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война", - пояснила она.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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