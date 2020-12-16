В Группе Метинвест рассказали об экопроектах-2021

Начальник отдела окружающей среды и промышленной безопасности ММК имени Ильича Владимир Колодочка / Скриншот

В 2021 году Группа Метинвест планирует продолжать реализацию проектов экологической направленности. Об этом в ходе виртуального пресс-тура на Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича рассказал начальник управления по охране окружающей среды группы Метинвест Владислав Варнавский.

"В 2021 году мы продолжим модернизацию газоочистки доменных печей на ММК Ильича, Азовстали, будем реализовывать свои публичные обязательства и внедрять лучшие практики для соответствия европейским стандартам", - отметил Варнавский.

Как отметил начальник отдела окружающей среды и промышленной безопасности ММК имени Ильича Владимир Колодочка, благодаря реконструкции аглофабрики на ММК имени Ильича удалось сократить выбросы пыли и серы в воздух на 90 и 46% соответственно.

По словам Варнавского, такие проекты, как реконструкция аглофабрики на ММК имени Ильича показывают на конкретном примере то, как преображаются заводы.

Напомним, что экологическая модернизация аглофабрики на ММК имени Ильича стартовала еще в 2012 году и за более чем семь лет с нуля был построен современный и эффективный аспирационный комплекс, включающий в себя две ступени очистки. На первой ступени – грубая очистка от пыли с помощью современных итальянских циклонов HURRICLONE. На второй – тонкая доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, которая позволила снизить выбросы пыли более чем в десять раз.