В Грузии анонсировали возвращение отозванного посла в Украину

Посол Грузии вернется в Украину / pravda.com.ua

Вопрос возвращения в Украину посла Грузии Теймураза Шарашенидзе, который был отозван для консультаций в мае 2020 года, находится в стадии проработки.

"Подтверждаем, что в ближайшем времени будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. Напомним, что он был отозван в столицу для консультаций. Ситуация вокруг Украины, также как повестка отношений двух стран, те общие вызовы, которые стоят перед Грузией и Украиной, ситуация с безопасностью в регионе в целом, естественно, требуют, нахождения на месте главы грузинской миссии", — цитирует заявление МИД Грузии 1tv.ge.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, на данном этапе вопрос замены главы дипломатической миссии в Украине не обсуждается, в Киев вернется действующий посол Теймураз Шарашенидзе.

Отметим, что накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Киев чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе, пишут Новости Грузии.

В самой Грузии также звучат призывы вернуть посла в Украину. По словам члена Единого национального движения Саломе Самадашвили, тот факт, что у Грузии нет дипломатического представительства в Украине, является серьезной политической ошибкой.

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