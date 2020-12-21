В Харьков прибыл борт с телом Кернеса

Похороны градоначальника состоятся в среду, 23 декабря.
Сегодня вечером, 21 декабря, в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса, похороны которого состоятся в среду, 23 декабря.
О прибытии самолета сообщило местное издание Объектив. В день похорон Кернеса, 23 декабря, в Харькове будет объявлен траур. Такое распоряжение сегодня выдал секретарь городского совета Игорь Терехов.
"В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования", - пояснили в Харьковском городском совете.
Кроме того, в Национальной полиции рассказали, что прощание с мэром в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета будут охранять 284 полицейских и 150 военнослужащих Нацгвардии. Еще 130 силовиков будут охранять общественный порядок на кладбище.
Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. В последнее время харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у мэра отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что похороны Геннадия Кернеса состоятся либо в понедельник, 21 декабря, или во вторник, 22 декабря.
- В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
- По мнению политолога Андрея Золотарева, в Харькове не будет дестабилизации политической ситуации. Городом будет управлять Игорь Терехов, который может оказаться в орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова.