В Харьков прибыл борт с телом Кернеса

Тело Кернеса доставили в Харьков / УНИАН

Сегодня вечером, 21 декабря, в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса, похороны которого состоятся в среду, 23 декабря.

О прибытии самолета сообщило местное издание Объектив. В день похорон Кернеса, 23 декабря, в Харькове будет объявлен траур. Такое распоряжение сегодня выдал секретарь городского совета Игорь Терехов.

"В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования", - пояснили в Харьковском городском совете.

Кроме того, в Национальной полиции рассказали, что прощание с мэром в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета будут охранять 284 полицейских и 150 военнослужащих Нацгвардии. Еще 130 силовиков будут охранять общественный порядок на кладбище.

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