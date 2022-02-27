В Харьков прорвалась колонна техники оккупантов - бои идут в трех районах города

Внастоящий момент боевые столкновения идут в трех районах города - на Алексеевке, в центре города и в районе Гидропарка.
В Харьков прорвалась колонна российской техники. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, легкая военная техника прорвалась, в том числе, и в центральную часть города.
"Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города", - написал Синегубов. Горожан также призывают не передвигаться по городу на траспорте.
Также советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в настоящий момент боевые столкновения идут в трех районах города - на Алексеевке, в центре города и в районе Гидропарка.
Уточняется, что в связи с оперативной ситуацией, транспорт в районе Алексеевки отменен.
Читайте такжеУкраина удерживает Харьков и Сумы: в ВСУ рассказали о битве с армией РоссииКроме того, по словам Геращенко, у оккупантов уже есть серьезные потери. "Единичные легкие боевые машины противника пытались продвинуться вперед. Они блокированы, идет бой на их уничтожение, первые две уже обезврежены", - сообщил он. В частности, по словам Геращенко, в Харькове был уничтожен вражеский "Тигр".
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