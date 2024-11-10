В Харькове раздаются взрывы: оккупанты цинично атакуют город КАБами

Мэр Харькова предупреждает о повторных пусках управляемых авиабомб.

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Взрыв в Харькове / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Коротко:

Харьков под обстрелом

Враг атакует КАБами

В воскресенье, 10 ноября, утром в Харькове произошел мощный взрыв. В это же время в области была объявлена воздушная тревога. Об опасности в городе предупреждает глава Харькова Игорь Терехов.

Как известно, воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 09:11. Именно в это время Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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Уже через несколько минут стало известно о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине. Взрыв в Харькове прогремел около 09:20.

"В Харькове прогремел взрыв. Возможны еще удары по городу - будьте осторожны!", - написал Игорь Терехов в своем Telegram.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова.

"Профильные службы выехали на осмотр", - написал Синегубов.

Управляемые авиабомбы / Инфографика: Главред

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, враг очередной раз атаковал Украину коварно ночью. Россия едва ли не каждый день нацеливается на разные регионы в зависимости от стратегических целей. Сегодня Одесская, Хмельницкая и Киевская области стали объектами ночных ударов ракетами, дронами-камикадзе и другими средствами.

Днем ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что страна-агрессор Россия в ночь на 9 ноября атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов более десятка получили ранения, также есть погибшая.

Военный аналитик Павел Нарожный спрогнозировал вероятность нового массированного воздушного удара страны-агрессора РФ по Украине. Он обратил внимание на то, что враг сейчас накапливает ракеты на период морозов, пикового потребления электроэнергии, чтобы тогда начать масштабные обстрелы.

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