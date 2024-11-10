Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Харькове раздаются взрывы: оккупанты цинично атакуют город КАБами

Марина Фурман
10 ноября 2024, 09:43
1280
Мэр Харькова предупреждает о повторных пусках управляемых авиабомб.
Карта, взрыв
Взрыв в Харькове / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Коротко:

  • Харьков под обстрелом
  • Враг атакует КАБами

В воскресенье, 10 ноября, утром в Харькове произошел мощный взрыв. В это же время в области была объявлена воздушная тревога. Об опасности в городе предупреждает глава Харькова Игорь Терехов.

Как известно, воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 09:11. Именно в это время Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

видео дня

Уже через несколько минут стало известно о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине. Взрыв в Харькове прогремел около 09:20.

"В Харькове прогремел взрыв. Возможны еще удары по городу - будьте осторожны!", - написал Игорь Терехов в своем Telegram.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова.

"Профильные службы выехали на осмотр", - написал Синегубов.

Инфографика КАБ, инфографика
Управляемые авиабомбы / Инфографика: Главред

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, враг очередной раз атаковал Украину коварно ночью. Россия едва ли не каждый день нацеливается на разные регионы в зависимости от стратегических целей. Сегодня Одесская, Хмельницкая и Киевская области стали объектами ночных ударов ракетами, дронами-камикадзе и другими средствами.

Днем ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что страна-агрессор Россия в ночь на 9 ноября атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов более десятка получили ранения, также есть погибшая.

Военный аналитик Павел Нарожный спрогнозировал вероятность нового массированного воздушного удара страны-агрессора РФ по Украине. Он обратил внимание на то, что враг сейчас накапливает ракеты на период морозов, пикового потребления электроэнергии, чтобы тогда начать масштабные обстрелы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова авиабомба Терехов взрыв
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Абсолютный рекорд: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить

Абсолютный рекорд: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить

10:35Украина
В Харькове раздаются взрывы: оккупанты цинично атакуют город КАБами

В Харькове раздаются взрывы: оккупанты цинично атакуют город КАБами

09:43Украина
В аэропортах ввели план "Ковер": беспилотники массированно атакуют Москву и область

В аэропортах ввели план "Ковер": беспилотники массированно атакуют Москву и область

09:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Этикет в общественном транспорте: 12 самых распространенных ошибок

Этикет в общественном транспорте: 12 самых распространенных ошибок

Последние новости

11:24

Подсчет голосов на выборах в США завершен: сколько получил Трамп

10:40

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

10:35

Абсолютный рекорд: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить

09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Овнам - растраты, Ракам - шанс

09:43

В Харькове раздаются взрывы: оккупанты цинично атакуют город КАБами

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 ноября (обновляется)

09:39

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 ноября: Весам - путаница, Ракам - проблемы

09:26

По меньшей мере четыре взрыва: в аэропорту Мариуполя поразили ПВО захватчиков

09:17

В аэропортах ввели план "Ковер": беспилотники массированно атакуют Москву и область

Реклама
08:57

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Льву нужна тишина, Ракам - терпение

08:43

ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи на Донетчине — ISW

08:32

Сразу три области Украины горят: враг нанес масштабный удар - деталиФото

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

07:48

Важная точка для армии РФ в огне: Брянск охватили взрывы в результате атаки БпЛА

06:40

Чего ждать Украине от второго президентства Трампа?мнение

05:47

Гороскоп на завтра 11 ноября: Тельцам - волна счастья, Водолеям - фантастическая удача

05:00

Какой сегодня праздник 10 ноября 2024: почему нельзя занимать деньги в этот день

04:30

Как сказать на украинском "роковая женщина": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:03

Ломает голову весь Интернет: только 5 процентов людей могут разгадать одну загадку

Реклама
03:20

Нужно найти лишний предмет среди фруктовой феерии - головоломка на внимательность

02:30

"Так же как и парни": в Раде объяснили заявления насчет мобилизации женщин

00:00

"Не будет играть вторым номером": Подоляк объяснил, почему Трамп не поддержит Путина

09 ноября, суббота
22:38

Стало известно, при каком условии Путин согласится заморозить войну с Украиной

22:37

Россияне атакуют Украину роем дронов: в Харькове "прилет" КАБа, в Одессе взрывы

22:08

Расстреляли раненого и безоружного: россияне жестоко убили бойца ВСУ - ЛубинецВидео

22:04

Опальную Маркл призвали скопировать "умный" способ Миддлтон стать популярной

21:19

Теперь и Уильям: вокруг здоровья принца поднялась паника

21:04

Умер звезда фильма "Пункт назначения"

20:50

Дроны ВСУ атаковали главный химкомбинат РФ: Свитан раскрыл детали мощной атаки

20:37

Байден впервые после выборов встретится с Трампом: что известно

19:36

"Больно и неприятно": сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Узелкова

19:31

Кураховское направление в огне: Зеленский провел три важных совещания

19:30

Чего на самом деле хочет Путин?мнение

19:00

Что обязательно должно быть в машине в Украине: список обязательных вещей

18:54

"Слишком большая просьба": США отказали Киеву в приоритете поставок ATACMS – WSJ

18:22

В Украине овощи дорожают бешеными темпами: на что цены выросли, а на что упали

17:44

"Крыма больше нет": у Трампа оскандалились заявлением и обратились к Зеленскому

17:43

Претенденты на должность генпрокурора фигурировали в антикоррупционных материалах - СМИ

17:26

Головоломка для современных Эйнштейнов: надо правильно посчитать мороженое

Реклама
17:25

Взрывается и валит оранжевый дым: появились новые детали атаки на химкомбинат в РФ

16:47

Подготовка встречи Зеленского с Трампом: в МИД раскрыли детали

16:46

РФ хочет окружить гарнизон ВСУ в районе Курахово: Селезнев предупредил об угрозах

16:03

"Демоны выходили": Кравец рассказала о своих младших детяхВидео

15:54

В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

15:45

На 46-м году жизни умер украинский боксер Вячеслав Узелков

15:42

ВСУ за месяц атаковали дронами более 52 тысяч целей РФ: Сирский созвал совещание

15:37

РФ сбросила авиабомбы на Купянск: есть погибшие, раненые и много разрушенийФото

15:13

Отключение света по 20 часов в сутки: Харченко объяснил, чего ждать на самом деле

14:54

После победы Трампа в мире произойдут серьезные изменения: Золотарев раскрыл сценарийЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять