В Харькове школьник устроил "огненное шоу" прям на уроке

Парень набирал в рот антисептик, разбрызгивал жидкость и поджгигал ее.
В школе Харькова №127 ученик во время урока набрал в рот антисептик и разбрызгивал жидкость, поджигая ее из зажигалки.
На резонансное видео, попавшее в соцсети, обратили внимание сотрудники ювенальной превенции, говорится в сообщении Ювенальной превенции в Facebook.
"Работниками ювенальной превенции Новобаварского района города Харькова собран материал об административном правонарушении в отношении родителей подростка, устроившего "фаер шоу" во время урока в одной из школ района", - отмечают правоохранители.
С парнем, его родителями и одноклассниками провели профилактическую беседу по соблюдению правил безопасности и поведения в учебном учреждении.
- Как писал Главред, жесткий карантин, который хотят ввести в Украине с 25 декабря и до конца новогодних праздников, никак не повлияет на работу школ - учебные заведения будут работать по прежнему графику.
Автор: Екатерина Трохимчук