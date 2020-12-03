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В Харькове школьник устроил "огненное шоу" прям на уроке

3 декабря 2020, 21:09

Парень набирал в рот антисептик, разбрызгивал жидкость и поджгигал ее.

Полиция провела профилактическую беседу с "шоуменом"

В школе Харькова №127 ученик во время урока набрал в рот антисептик и разбрызгивал жидкость, поджигая ее из зажигалки.

На резонансное видео, попавшее в соцсети, обратили внимание сотрудники ювенальной превенции, говорится в сообщении Ювенальной превенции в Facebook.

"Работниками ювенальной превенции Новобаварского района города Харькова собран материал об административном правонарушении в отношении родителей подростка, устроившего "фаер шоу" во время урока в одной из школ района", - отмечают правоохранители.

С парнем, его родителями и одноклассниками провели профилактическую беседу по соблюдению правил безопасности и поведения в учебном учреждении.

  • Как писал Главред, жесткий карантин, который хотят ввести в Украине с 25 декабря и до конца новогодних праздников, никак не повлияет на работу школ - учебные заведения будут работать по прежнему графику.

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