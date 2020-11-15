Харьков украсил первый снег: красивые фото и видео

В Харькове 15 ноября выпал первый в этом сезоне снег, о чем горожане сообщили с помощью публикаций в соцсетях.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, погода изменилась под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины.

"Вечером в воскресенье и в течение понедельника ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. На востоке области 16 ноября снег будет умеренным со слабой метелью, ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСиноптик рассказал, когда ждать снег в УкраинеОчевидцы рассказывают, что в воскресенье в течение дня в Харькове был слабый снегопад, температура воздуха составила +1, ветер - 14 км/час.

Согласно прогнозу, 16 ноября снег на востоке Харьковщины будет умеренным, со слабой метелью, также ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет гололедица.