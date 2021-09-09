В Харьковской области поезд наехал на подростка, он скончался

Поезд сбил подростка

В поселке Подворки Харьковской области поезд сбил 15-летнего подростка. От полученных травм он умер на месте, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки. По предварительным данным, 15-летний подросток ехал на велосипеде и его сбил поезд Основа-Люботин. От полученных травм юноша умер на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

На месте работает оперативно-следственная группа. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь произошел курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

Также ранее на Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серьезную травму и частично лишился зрения.