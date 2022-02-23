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В Херсонской области из аннексированного Крыма слышна артиллерия

23 февраля 2022, 21:02

Российская Федерация якобы проводит военные учения.

военные РФ, вторжение, учения РФ
Из Крыма слышна артиллерия / Reuters

В Крыму на оккупированной части Арабатской стрелки слышна артиллерия. Грохот хорошо слышно в Стрелковом и в Счастливцево Генической общины.

Как пишет местное издание "Новый визит", на территории оккупированного Крыма, недалеко от границы с Генической общиной и в акватории Азовского моря, проходят учения военных РФ с применением артиллерии. Местные жители слышат канонаду с 22 февраля.

Отметим, 12 февраля свыше 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из оккупированного Севастополя и Новороссийска по плану обучения.

В Военно-Морских Силах ВСУ отреагировали на решение России о блокировании части акватории Азово-Черноморского региона якобы на фоне "учений" и заявили, что готовы к любым провокациям со стороны РФ.

"Это, безусловно, является нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир", - заявили в ВМС.

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Россия вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "ДНР" и "ЛНР". С ними подписаны "договора о дружбе".

После этого Россия начала вводить войска на оккупированный Донбасс.

22 февраля российский парламент ратифицировал "соглашения" России и "ЛДНР". Их подписал Путин. Россия, таким образом, официально признала "государственность" "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Владимиру Путину право использовать войска за границей для запуска военных подразделений на оккупированные районы Донбасса.

Украина готовится объявить чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует такой режим.

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