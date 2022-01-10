УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Хмельницком 16 детей из Винницкой области отравились хлором: как все произошло

10 января 2022, 21:28
Прослушать новость
Остановить

Пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу.

отравление, ребенок
Дети были в аквапарке / скриншот

В аквапарке Хмельницкого 16 детей из Винницкой области пострадали от ингаляционного отравления. Они отравились хлором.

Как сообщает Центр общественного здоровья, медицинская помощь понадобилась всем детям. Их отправили в детскую областную больницу.

Также известно, что инцидент произошел еще 6 января в пгт Летичев. Однако информация о нем появилась только 10 января.

"50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха. После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести", - сказано в сообщении.

После оказания медицинской помощи, 13 детей отправили домой, трое из них до сих пор на стационаре.

Реклама

По предварительной причине, отравления наступило из-за превышения допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, которые дезинфицируют хлором.

Дети пробыли в аквапарке с 08:30 до 16:30.

Токсичность хлора

Как пишет Википедиа, хлор - это токсичный удушающий газ, который при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани (в результате образования в них хлорноватистой и соляной кислоты), удушье.

Предельно допустимая концентрация хлора в атмосферном воздухе:

  • среднесуточная — 0,03 мг/м³;
  • максимально разовая — 0,1 мг/м³;
  • в рабочих помещениях промышленного предприятия — 1 мг/м³.

При работе с хлором следует пользоваться защитной спецодеждой, противогазом, перчатками. На короткое время защитить органы дыхания от попадания в них хлора можно тряпичной повязкой, смоченной раствором сульфита натрия Na2SO3 или тиосульфата натрия Na2S2O3.

Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных Германией в Первую мировую войну, впервые применен в 1915 году во время битвы при Ипре.

Напомним, в новогоднюю ночь в Одесской области. В дачном доме на Надлиманском массиве обнаружили мертвыми пять человек. Погиб 41-летний мужчина, 71-летняя женщина и трое детей - 9-летний мальчик, а также две девочки 5 и 7 лет.

Читайте также:

viber
дети отравление массовое отравление новости Украины новости Винницы новости Хмельницкого
Сейчас вы просматриваете новость «В Хмельницком 16 детей из Винницкой области отравились хлором: как все произошло». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настойЯичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой Гороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удачаГороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удача Гороскоп на завтра, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрышГороскоп на завтра, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрыш Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие вариантыЧто можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты Приметы на 11 января: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день январяПриметы на 11 января: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день января
21:57

В Ивано-Франковске мужчина жестоко издевался над пенсионеркой и бросил умирать

21:53

Не коронавирус, но опасно: школы Харькова ушли на "дистанционку"

21:40

Почему Россия и США не смогли договориться в Женевемнение

21:28

В Хмельницком 16 детей из Винницкой области отравились хлором: как все произошло

21:25

В Украине ударит крепкий мороз и завалит снегомВидео

Реклама
21:15

В Харькове "заминирован" ряд ТЦ и супермаркетов: людей эвакуируют

21:01

Что нужно есть для нормального холестерина в теле - комментарий ученых

20:57

Звезда фильма Иван Васильевич меняет профессию попал в реанимацию

20:50

Знаменитая украинская гимнастка показала сочные формы в крошечном бикиниВидео

20:44

СБУ разоблачила российского агента, спланировавшего теракты в Одесской областиВидео

20:33

Украина в НАТО, ракеты в Европе и новый удар по Москве: США объявили об итогах переговоров с Россией

20:32

В 2022 году Украина должна выплатить кредиторам 550,71 млрд гривен: график погашения

20:28

Переговоры США и России в Женеве: у Путина закатили истерикуВидео

20:22

Ворует данные через камеру и микрофон: всем iPhone угрожает новый вирус NoRebootВидео

19:24

Запасы газа в ПХГ Украины сократились до рекордного за два года уровня

19:21

В Одесской области нашли изуродованное собаками тело женщины, которая исчезла месяц назад

19:17

Гороскоп на завтра, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрышВидео

19:16

В Женеве завершились важные переговоры США и России: первые подробностиВидео

19:12

После уменьшения груди: российская певица ошеломила фото в купальнике широко раздвинув ноги

18:59

"Золотые" сахар и газ: на что больше всего в Украине выросли цены в 2021 годуВидео

Реклама
18:49

Легендарную актрису и звезду "Мимино" забрали в больницу с инсультом

18:48

Почему досрочных выборов в 2022 году в Украине не будетмнение

18:23

Не уплатил алименты и шел пешком на заработки в Польшу: в горах Закарпатья задержали мужчину

18:22

"Запорожсталь" в новом году продолжит предоставлять кислород больницам

18:07

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыВидео

17:59

Надя Дорофеева в крохотном бикини ошеломила поклонников тощей фигурой

17:29

Под Николаевом мужчина залез в чужой дом и зверски изнасиловал спящего ребенкаВидео

17:04

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

17:01

Мощная поддержка Украины и удар по Москве: в НАТО назвали план на переговоры с РФ по безопасности

16:59

Без каких продуктов организм быстро стареет: диетолог дала ответВидео

16:42

Украинские овощи станут вдвое дороже импортных: в чем проблемаВидео

16:36

Кровать едва уместилась: в Киеве пытаются сдать в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривенФото

16:11

На Закарпатье отремонтировали более 200 км дорог: автодор назвал топ-проекты "Большой стройки"

16:08

В моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всехФотоВидео

16:03

В СБУ объяснили, почему не пустили в Украину скандального блогера Даню МилохинаВидео

15:57

"Тысячу Зеленского" заплатят подросткам: с какого возраста будут выплатыВидео

15:45

Цены на водку, пиво и вино взлетят: украинцев предупредили о подорожании алкоголяВидео

15:42

Приметы на 11 января: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день январяВидео

15:41

Не все маски защищают: в Минздраве сделали новое заявлениеВидео

15:17

"Гарантии" для России в обмен на отвод войск от границ Украины: Киев поставил резкое условие МосквеВидео

Реклама
15:13

Что должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечерВидео

15:08

Войска России у границ Украины и оружие для Киева: Канада готовит удар по планам Москвы

14:55

Ввод войск ОДКБ: Украина увидела преобладание военных РФ в КазахстанеВидео

14:52

Как зеленый и черный чаи влияют на давление - новое открытие ученых

14:50

В одесской школе девочка сломала руку: учительница приложила рыбу и отправила на уроки

14:38

Под Житомиром кабан убил полицейского во время охоты

14:30

Путин опозорился на заседании ОДКБ: забыл имя президента КазахстанаВидео

14:10

В Минсоцполитики рассказали, будет ли пенсия у тех, кто работал неофициально

13:55

"Тысячу Зеленского" выдают на пластиковую карту: куда обращатьсяВидео

13:40

Легко спутать с другими болезнями: какие два симптома указывают на заражение ОмикрономВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять