В Хмельницком 16 детей из Винницкой области отравились хлором: как все произошло

Дети были в аквапарке / скриншот

В аквапарке Хмельницкого 16 детей из Винницкой области пострадали от ингаляционного отравления. Они отравились хлором.

Как сообщает Центр общественного здоровья, медицинская помощь понадобилась всем детям. Их отправили в детскую областную больницу.

Также известно, что инцидент произошел еще 6 января в пгт Летичев. Однако информация о нем появилась только 10 января.

"50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха. После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести", - сказано в сообщении.

После оказания медицинской помощи, 13 детей отправили домой, трое из них до сих пор на стационаре.

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По предварительной причине, отравления наступило из-за превышения допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, которые дезинфицируют хлором.

Дети пробыли в аквапарке с 08:30 до 16:30.

Токсичность хлора

Как пишет Википедиа, хлор - это токсичный удушающий газ, который при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани (в результате образования в них хлорноватистой и соляной кислоты), удушье.

Предельно допустимая концентрация хлора в атмосферном воздухе:

среднесуточная — 0,03 мг/м³;

максимально разовая — 0,1 мг/м³;

в рабочих помещениях промышленного предприятия — 1 мг/м³.

При работе с хлором следует пользоваться защитной спецодеждой, противогазом, перчатками. На короткое время защитить органы дыхания от попадания в них хлора можно тряпичной повязкой, смоченной раствором сульфита натрия Na2SO3 или тиосульфата натрия Na2S2O3.

Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных Германией в Первую мировую войну, впервые применен в 1915 году во время битвы при Ипре.

Напомним, в новогоднюю ночь в Одесской области. В дачном доме на Надлиманском массиве обнаружили мертвыми пять человек. Погиб 41-летний мужчина, 71-летняя женщина и трое детей - 9-летний мальчик, а также две девочки 5 и 7 лет.

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