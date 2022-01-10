В Хмельницком 16 детей из Винницкой области отравились хлором: как все произошло

Пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу.
В аквапарке Хмельницкого 16 детей из Винницкой области пострадали от ингаляционного отравления. Они отравились хлором.
Как сообщает Центр общественного здоровья, медицинская помощь понадобилась всем детям. Их отправили в детскую областную больницу.
Также известно, что инцидент произошел еще 6 января в пгт Летичев. Однако информация о нем появилась только 10 января.
"50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха. После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести", - сказано в сообщении.
После оказания медицинской помощи, 13 детей отправили домой, трое из них до сих пор на стационаре.
По предварительной причине, отравления наступило из-за превышения допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, которые дезинфицируют хлором.
Дети пробыли в аквапарке с 08:30 до 16:30.
Токсичность хлора
Как пишет Википедиа, хлор - это токсичный удушающий газ, который при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани (в результате образования в них хлорноватистой и соляной кислоты), удушье.
Предельно допустимая концентрация хлора в атмосферном воздухе:
- среднесуточная — 0,03 мг/м³;
- максимально разовая — 0,1 мг/м³;
- в рабочих помещениях промышленного предприятия — 1 мг/м³.
При работе с хлором следует пользоваться защитной спецодеждой, противогазом, перчатками. На короткое время защитить органы дыхания от попадания в них хлора можно тряпичной повязкой, смоченной раствором сульфита натрия Na2SO3 или тиосульфата натрия Na2S2O3.
Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных Германией в Первую мировую войну, впервые применен в 1915 году во время битвы при Ипре.
Напомним, в новогоднюю ночь в Одесской области. В дачном доме на Надлиманском массиве обнаружили мертвыми пять человек. Погиб 41-летний мужчина, 71-летняя женщина и трое детей - 9-летний мальчик, а также две девочки 5 и 7 лет.
Читайте также:
- В России более 15 человек скончалось после отравления спиртом
- "Детей увозили без сознания": появились подробности массового отравления украинцев в Египте
- Убили каштаны: матери грозит серьезное наказание за смерть 8-летней девочки из-за отравления
- Трагедия в Луцке: покончила с собой мама умершей от отравления каштанами девочки
- На Львовщине массовое отравление детей неизвестным веществом