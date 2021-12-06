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В Хмельницкой области невестка заколотила до смерти шваброй свекровь

6 декабря 2021, 19:47

От полученных травм 80-летняя женщина скончалась.

Невестка убила свекровь / Нацполиция

В Хмельницкой области в городе Изяслав невестка шваброй убила свою свекровь.

Как сообщают в Нацполиции Хмельницкой области, следствие установило, что 57-летняя женщина вместе со своим мужем проживала в доме 80-летнего свекрови.

Однако между женщинами часто возникали ссоры.

4 декабря в 18:00 женщины в очередной раз поссорились.

"Тогда невестка взяла швабру и начала ею жестоко избивать свекровь. Впоследствии женщина вызвала медиков, однако было уже поздно", - говорится в сообщении.

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От полученных травм 80-летняя женщина скончалась.

Как накажут невестку

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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