В Хмельницкой области невестка заколотила до смерти шваброй свекровь

От полученных травм 80-летняя женщина скончалась.
В Хмельницкой области в городе Изяслав невестка шваброй убила свою свекровь.
Как сообщают в Нацполиции Хмельницкой области, следствие установило, что 57-летняя женщина вместе со своим мужем проживала в доме 80-летнего свекрови.
Однако между женщинами часто возникали ссоры.
4 декабря в 18:00 женщины в очередной раз поссорились.
"Тогда невестка взяла швабру и начала ею жестоко избивать свекровь. Впоследствии женщина вызвала медиков, однако было уже поздно", - говорится в сообщении.
От полученных травм 80-летняя женщина скончалась.
Как накажут невестку
В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
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