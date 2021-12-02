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Под Харьковом 13-летний подросток жестоко убил 6-летнюю девочку

2 декабря 2021, 20:09

Осужденный за убийство подросток был соседом маленькой девочки.

Маленькую Мирославу убил подросток / соцсети

В Харьковской области Волчанский райсуд признал виновным 13-летнего парня в убийстве 6-летней девочки Мирославы из поселка Старый Салтов Харьковской области.

Как сообщает Офисе генерального прокурора, осужденного на три года отправили в учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

Прокуроры в суде доказали, что 13-летний парень убил 6-летнюю девочку. Суд признал подростка виновным.

"В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям УПК Украины, к нему возможно применить только принудительные меры воспитательного характера", — говорится в сообщении.

Осужденный за убийство будет три года отбывать в специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков.

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Читайте такжеУбийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: в резонансном деле поставили точку

Убийство Мирославы Третьяк

Прошлым летом в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Причиной смерти ребенка стали травмы головы.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли около 23:50.

Позже 13-летний соседский мальчик Богдан признался в преступлении. Ему избрали меру пресечения - подростка на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей.

Позже стало известно, что на момент совершения преступления мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

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