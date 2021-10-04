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Убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: в резонансном деле поставили точку

4 октября 2021, 12:14
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13-летний подросток убил девочку и изнасиловал ее. В результате проведенных экспертиз установлено, что он осознавал свои действия и их последствия.

6-летняя Мирослава Третьяк
6-летняя Мирослава Третьяк исчезла 28 июля, через пять часов ее нашли мертвой / Фото Нацполиции

В Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование по делу резонансного убийства 6-летней жительницы поселка Старый Салтов Мирославы Третьяк.

Дело передали в суд, а виновным в преступлении считают 13-летнего соседа убитой девочки, сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"С учетом полученных в ходе предварительного расследования доказательств, определена окончательная квалификация действий злоумышленника по п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 и ч. 4, 5 ст. 152 (умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием, повлекшие тяжкие последствия ) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Подросток прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизы, всего проведено 68 судебных экспертиз. По заключению исследований установлено, что он осознавал свои действия и их последствия.

"По результатам трех судебно-медицинских экспертиз, а также 35 судебных молекулярно-генетических экспертиз установлено наличие следов совершения в отношении потерпевшей полового преступления. Сейчас процессуальным руководителем направлено в суд ходатайство о применении в отношении злоумышленника принудительных мер воспитательного характера", — сообщили в полиции.

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Убийство Мирославы Третьяк

Прошлым летом в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Причиной смерти ребенка стали травмы головы.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли около 23:50.

Позже 13-летний соседский мальчик Богдан признался в преступлении. Ему избрали меру пресечения - подростка на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей.

Позже стало известно, что на момент совершения преступления мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

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