В Кабмине поведали, кому не положена разовая выплата за погибшего бойца

Семьям погибших выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен.
В Кабмине четко определили, кто из родственников погибшего военнослужащего не имеет право на единовременную денежную помощь в 15 миллионов гривен, сообщает в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Предполагается, что членам семей погибших, постоянно проживающих на территории РФ или Республики Беларусь, или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору единовременная денежная помощь не выплачивается", - говорится в сообщении.
Речь идет о родственниках погибших:
- военнослужащих;
- Службы безопасности;
- Службы внешней разведки;
- Главного управления разведки Министерства обороны;
- Национальной гвардии;
- Государственной пограничной службы;
- Управление государственной охраны;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Государственная специальная служба транспорта;
- военных прокуроров Офиса Генерального прокурора;
- лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС;
- сотрудников Службы судебной охраны;
- лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;
- лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы.
Как известно, семьям погибших (умерших в результате ранений, получивших после введения военного положения, травм) выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее выплата регулируется Постановлением правительства от 28 февраля 2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".
Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.
"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.
Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.
По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
Читайте также:
- В Украине "урезали" выплаты военным: все подробности
- Система засбоила и 250 тысяч беженцев не получили выплат: Верещук пояснила, что делать
- Выплаты переселенцам: кто из украинцев не получит деньги в августе