В Кабмине поведали, кому не положена разовая выплата за погибшего бойца

Кто не имеет права на выплату за погибшего бойца / скриншот из видео и УНИАН

В Кабмине четко определили, кто из родственников погибшего военнослужащего не имеет право на единовременную денежную помощь в 15 миллионов гривен, сообщает в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Предполагается, что членам семей погибших, постоянно проживающих на территории РФ или Республики Беларусь, или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору единовременная денежная помощь не выплачивается", - говорится в сообщении.

Речь идет о родственниках погибших:

военнослужащих;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Главного управления разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управление государственной охраны;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственная специальная служба транспорта;

военных прокуроров Офиса Генерального прокурора;

лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС;

сотрудников Службы судебной охраны;

лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;

лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы.

Как известно, семьям погибших (умерших в результате ранений, получивших после введения военного положения, травм) выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее выплата регулируется Постановлением правительства от 28 февраля 2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Читайте также: