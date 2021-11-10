В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодов

Цены на коммуналку не будут расти до конца сезона / УНИАН

В Кабмине развеяли манипуляции вокруг отопительного сезона в Украине. По словам премьера Дениса Шмыгаля, некоторые говорят о повышении тарифов на газ и отопление, а также об отсутствии газа в хранилищах, но ни то, ни другое не соответствует действительности.

Шмыгаль заверил: цены на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не растут и будут оставаться стабильными до конца отопительного сезона. Стабильные тарифы – это обязательство правительства и местной власти перед людьми, написал чиновник в своем телеграме.

Также, по словам главы правительства, на сегодняшний день:

97% жилых домов и зданий соцферы по всей Украине подключены к теплу.

на 96% подключены детские сады и медицинские заведения

на 95% подключены к теплу школы. Более чем на 99% жилищный фонд подключен к теплоснабжению уже в 22 областях

Отмечается, что в Одесской и Херсонской областях процент подключений к теплу меньше, но по той причине, что в этих регионах достаточно долго сохранялось тепло и местные власти решили повременить с подключением батарей. Однако до конца этой недели процесс будет запущен.

Какие сейчас тарифы

Тариф на электроэнергию : 1,68 грн за кВт-час.

: 1,68 грн за кВт-час. Тариф на газ: "Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр. Ценники других компаний колеблются от 7,98 до 13,5 грн за кубометр

Украинцы получили платежки за отопление с перерасчетом

Ранее сообщалось, что в Украине некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы. Одним придется доплатить, у других наоборот появились переплаты.

По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, данный перерасчет вполне законный. В частности, перерасчет стоимости возможен как в сторону увеличения цены услуг, когда у граждан образуются долги, так и в сторону уменьшения, когда появляются переплаты.