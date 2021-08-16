В Кабмине рассказали, как изменится стоимость подсолнечного масла

В Украине подешевеет подсолнечное масло / УНИАН

В Кабмине порадовали украинцев новостью о том, что до конца августа ожидается значительное снижение цен на подсолнечное масло, говорится в сообщении Минэкономики.

По информации ведомства, в июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Также индекс продовольственных цен FAO на масло в конце прошлого месяца снизился на 10%.

Но стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной.

"По данным Госстата, на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца", - говорится в сообщении.

Минэкономики осознает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло.

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Несмотря на это, существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта.

"На совещании представители масличного рынка и центральные органы исполнительной власти договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость социальных сортов масла до конца месяца", - говорится в сообщении.

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Ранее Главред писал о том, что сейчас подсолнечное масло в Украине подскочило в цене почти в два раза, если сравнивать с показателями лета 2020 года. Стоимость продукта за литр составляет около 60 гривен.

Как говорят эксперты, одновременно с тем цена на мировых рынках на подсолнечное масло падает. К примеру, в Чехии литр украинского продукта стоит всего 35 гривен.

Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.