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В Кабмине рассказали, как изменится стоимость подсолнечного масла

16 августа 2021, 19:52

Индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло.

растительное масло
В Украине подешевеет подсолнечное масло / УНИАН

В Кабмине порадовали украинцев новостью о том, что до конца августа ожидается значительное снижение цен на подсолнечное масло, говорится в сообщении Минэкономики.

По информации ведомства, в июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Также индекс продовольственных цен FAO на масло в конце прошлого месяца снизился на 10%.

Но стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной.

"По данным Госстата, на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца", - говорится в сообщении.

Минэкономики осознает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло.

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Несмотря на это, существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта.

"На совещании представители масличного рынка и центральные органы исполнительной власти договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость социальных сортов масла до конца месяца", - говорится в сообщении.

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Ранее Главред писал о том, что сейчас подсолнечное масло в Украине подскочило в цене почти в два раза, если сравнивать с показателями лета 2020 года. Стоимость продукта за литр составляет около 60 гривен.

Как говорят эксперты, одновременно с тем цена на мировых рынках на подсолнечное масло падает. К примеру, в Чехии литр украинского продукта стоит всего 35 гривен.

Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Кабмин подсолнечное масло цены на продукты новости Украины
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