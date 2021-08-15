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В Карпатах нашли маленького мальчика, пропавшего на Говерле

15 августа 2021, 20:21

Одна из поисковых групп по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли живым. По предварительной информации, это Алеша Стефанцев.

В Карпатах нашли мальчика, который вчера потерялся

В воскресенье, 15 августа, в 19.27 группа волонтеров из Коломыи на маршруте в сторону горы Кукул нашли мальчика (2015 г.р.) в удовлетворительном состоянии, заблудившегося 14 августа на горе Говерла вблизи пгт Ворохта, сообщает ГСЧС.

Одна из поисковых групп по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли живым. По предварительной информации, это Алеша Стефанцев.

Нашли ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км на границе с Закарпатьем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла ищут маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

Позже с Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых. Это может быть шестилетний мальчик, который накануне исчез при восхождении и поиски которого сейчас активно ведутся.

ГСЧС Закарпатье Карпати
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