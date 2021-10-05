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В Киеве 8-летний мальчик упал с балкона 21-го этажа

5 октября 2021, 21:43
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Ребенок погиб на месте, полицейские выясняют причину трагедии.

8-летний ребенок выпал из окна на Харьковском шоссе. Иллюстрация / kievvlast.com.ua

В Киеве на Харьковском шоссе 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, ребенок погиб на месте.

"8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Он проживал с родителями в этом же доме. Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства", - сообщили полицейские.

Читайте такжеВ Харькове грузовик на "зебре" сбил двоих детей: один мальчик погиб, второй - в тяжелом состоянииПричина падение пока неизвестна. На месте происшествия работают следователи, ювенальные полицейские и медики. Информация о происшествии поступила в столичную полицию в 16.20.

Напомним, 2 октября на Днепропетровщине произошел похожий случай. В селе Малая Костромка девятилетний ребенок выпал с четвертого этажа недостроенного здания. Школьник выжил, но в тяжелом состоянии. Пострадавший – ученик 4-го класса Зеленодольской школы №1.

Как обезопасить окна для ребёнка

Для того, чтобы исключить вероятность падения ребенка из окна, родителям рекомендуется ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка в комнате с открытым и не защищённым окном. Также нужно максимально исключить возможность забраться на подоконник, необходимо отодвинуть мебель от окна.

Если ребёнок дома, окна должны быть открыты только на вертикальное проветривание. Также детям необходимо рассказывать про опасность открытого окна в любом возрасте.

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